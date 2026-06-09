Video / Afganistanci protestovali zbog strogih pravila odijevanja: Talibani počeli pucati

Talibanske vlasti danas su nasilno ugušile protest u afganistanskom gradu Herat, koji je organizovan zbog strogih pravila odijevanja za žene. Prema izjavama svjedoka, tokom intervencije čula se i pucnjava. Na skupu se okupilo između 100 i 150 muškaraca koji su izrazili solidarnost s desetak žena uhapšenih prošle sedmice jer u javnosti nisu nosile odjeću koja u potpunosti pokriva lice i tijelo, prenosi AFP.

Svjedoci su naveli da su sigurnosne snage koristile palice, bičeve i vatreno oružje kako bi rastjerale okupljene.

- Sigurnosne snage rastjerale su protest palicama, bičevima i vatrenim oružjem - rekao je jedan svjedok za AFP, dodajući: "Čak su pucali u zrak."

Drugi svjedok potvrdio je da je vidio pucnjeve u zrak i naveo da ima povrijeđenih.

- Neki ljudi su povrijeđeni. Vidio sam krv na cesti - izjavio je.

Za sada nije poznato koliko je osoba povrijeđeno niti da li su povrede nastale od pucnjave ili fizičke sile. Fotograf koji je pratio događaj rekao je da je vidio kako sigurnosne snage "udaraju demonstrante i pucaju prema masi", dodajući da je "velik broj ljudi povrijeđen".