Video / Afganistanci protestovali zbog strogih pravila odijevanja: Talibani počeli pucati

Talibanske vlasti danas su nasilno ugušile protest u afganistanskom gradu Herat, koji je organizovan zbog strogih pravila odijevanja za žene. Prema izjavama svjedoka, tokom intervencije čula se i pucnjava. Na skupu se okupilo između 100 i 150 muškaraca koji su izrazili solidarnost s desetak žena uhapšenih prošle sedmice jer u javnosti nisu nosile odjeću koja u potpunosti pokriva lice i tijelo, prenosi AFP.
Svjedoci su naveli da su sigurnosne snage koristile palice, bičeve i vatreno oružje kako bi rastjerale okupljene.
- Sigurnosne snage rastjerale su protest palicama, bičevima i vatrenim oružjem - rekao je jedan svjedok za AFP, dodajući: "Čak su pucali u zrak."
Drugi svjedok potvrdio je da je vidio pucnjeve u zrak i naveo da ima povrijeđenih.
- Neki ljudi su povrijeđeni. Vidio sam krv na cesti - izjavio je.
Za sada nije poznato koliko je osoba povrijeđeno niti da li su povrede nastale od pucnjave ili fizičke sile. Fotograf koji je pratio događaj rekao je da je vidio kako sigurnosne snage "udaraju demonstrante i pucaju prema masi", dodajući da je "velik broj ljudi povrijeđen".
Glasnogovornik policije u Heratu izjavio je da su se okupljeni "pokušali okupiti i izazvati napetosti pod izgovorom protesta zbog poštivanja hidžaba". Dodao je da je "zahvaljujući pravovremenoj intervenciji sigurnosnih snaga situacija u potpunosti stavljena pod kontrolu i spriječena dalja eskalacija".
Talibani: To su glasine, hidžab je zakon
Protest je, prema navodima, organizovan putem društvenih mreža, gdje su građani pozvani da "brane prava naših sestara". Ovakva okupljanja su rijetka u Afganistanu otkako su talibani preuzeli vlast 2021. godine nakon povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om.
Talibanske vlasti su uvele stroga ograničenja za žene, uključujući zabranu obrazovanja nakon osnovne škole i obavezna pravila odijevanja. Njihovu primjenu nadzire tzv. moralna policija Ministarstva za promovisanje vrline i sprečavanje poroka.
- Informacije koje se šire o hapšenjima žena u Heratu su glasine - navodi se u saopštenju ministarstva, uz poruku da je nošenje hidžaba "božija zapovijed i zakon koji smo dužni provoditi".
UN zabrinut zbog prekomjerne sile
Prema navodima posmatrača za ljudska prava, najmanje 16 osoba je uhapšeno u Heratu od petka zbog navodnog kršenja pravila odijevanja, među kojima je i jedna trudnica.
Istraživačica Human Rights Watcha za Afganistan Ferešta Abasi upozorila je da je "očigledna upotreba smrtonosne sile veoma zabrinjavajuća" i izrazila zabrinutost zbog "proizvoljnog pritvaranja žena zbog navodne neprikladne odjeće".
Pozvala je talibane da "odmah oslobode sve pritvorene zbog mirnog protesta i obezbijede medicinsku pomoć povrijeđenima".
Istražitelj Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Afganistanu Ričard Benet poručio je da je "uznemiren prekomjernom upotrebom sile protiv, kako izgleda, mirnih demonstranata u Heratu". Dodao je da odgovorni moraju snositi posljedice i da je "vrijeme za smirivanje tenzija, poštivanje slobode izražavanja, posebno žena i djevojčica, te izbjegavanje daljnje štete".