Tramp: "Cijene goriva u SAD-u nisu jako visoke s obzirom na rat"

Donald Tramp izjavio je da cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama "nisu jako visoke, relativno govoreći", iako se njegova administracija suočava s rastućim pritiscima zbog poskupljenja izazvanih ratom s Iranom. Prosječna cijena galona benzina danas iznosi oko 4,16 dolara, što je niže nego prošlog mjeseca, ali i dalje znatno više nego u istom periodu prošle godine, prenosi "The Guardian".

Rast cijena pod utjecajem sukoba

Iako je cijena pala za oko 37 centi u odnosu na prethodni mjesec, i dalje je oko dolar viša nego lani. Američki predsjednik suočava se s nezadovoljstvom javnosti zbog rasta cijena goriva od početka sukoba SAD-a i Izraela s Iranom krajem februara. Tramp pokušava umanjiti značaj poskupljenja, ali pitanje ostaje jedno od ključnih uoči međuizbora u novembru.

Obraćajući se novinarima, Tramp je rekao da administracija osigurava “velike količine nafte koje dolaze iz Hormuškog moreuza”, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi oko 20 posto globalne nafte.

Međutim, taj prolaz je gotovo potpuno blokiran od početka rata. Izjavu je dao u Njujorku, nakon što je prisustvovao utakmici NBA finala u "Medison Skver Gardenu", gdje je izviždan kada se pojavio na velikim ekranima.

Šire ekonomske posljedice

Cijene energenata i dalje su znatno više nego prije početka rata s Iranom. Nafta i gas su naglo poskupjeli nakon što je Hormuški moreuz praktično zatvoren zbog prijetnji brodovima i povlačenja osiguravajućih polica za ratni rizik.

Tramp je također istakao da su cijene goriva i dalje niže nego u vrijeme administracije Džoa Bajdena, “a on nije sprječavao zemlju da ima nuklearno oružje”. Cijene iz 2022. godine bile su dodatno pod utjecajem rata u Ukrajini koji je poremetio globalnu ponudu nafte.

Inflacija i odluke Feda

Rast cijena energenata doprinio je inflaciji od 3,8 posto prošlog mjeseca, najvišoj od 2023. godine. Građani SAD-a sve više osjećaju posljedice kroz poskupljenja hrane, goriva i avionskih karata.

Prema procjeni "Moody’s Analytics", rat i visoke cijene energije koštale su američka domaćinstva oko 100 milijardi dolara. Podaci o inflaciji za maj očekuju se uskoro i mogli bi dodatno utjecati na odluke Federalnih rezervi (Fed) na sjednici naredne sedmice.

Novi predsjednik centralne banke Kevin Varš i odbor guvernera razmatrat će eventualne promjene kamatnih stopa u uslovima i dalje visoke inflacije i relativno snažnog tržišta rada.