Iran pokrenuo masovne napade: Na meti Jordan, Bahrein i Kuvajt

Na Bliskom istoku došlo je do dramatične eskalacije sukoba kada je Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRCG) rano jutros saopćio da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze.

Glavna meta

Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu.

IRGC tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo te da su uspješno pogodili četiri ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar.

Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a IRGC tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija.

Mete su bile snage američke Pete flote stacionirane u ovoj otočnoj državi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina aktiviralo je sirene za zračnu uzbunu i pozvalo građane da potraže skloništa. Savjetnik bahreinskog kralja kasnije je potvrdio da su zračne odbrane uspješno odbile napad.

Vojska Kuvajta potvrdila je da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane presretali "neprijateljske zračne ciljeve" iznad vazdušne baze Ali Al Salem, koju također koriste američke snage.

Oružane snage Jordana zvanično su potvrdile da su njihovi sistemi presreli i oborili pet iranskih projektila koji su letjeli prema oblasti Al-Azraq. Prema zvaničnim podacima Ammana, ostaci projektila pali su na nenaseljeno područje i nema izvještaja o povrijeđenima ili značajnijoj materijalnoj šteti.

Odmazda SAD

Ovaj žestoki udar Irana dolazi svega nekoliko sati nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) izvela "odbrambene zračne udare" na južni Iran, u blizini strateški važnog Hormuškog prolaza.

SAD su pokrenule te napade kao odmazdu za obaranje američkog vojnog helikoptera Apache i bespilotne letjelice MQ-9 od strane iranskih snaga iznad Hormuza.

Šef iranske diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) poslao je jasnu poruku Washingtonu:

"Uprkos svojim porazima na bojnom polju, SAD su odlučile da testiraju našu odlučnost. Nijedan američki napad neće ostati bez odgovora. Naše snage su spremne da zadaju razarajući i odlučujući udarac na svaku novu agresiju."