Procurio snimak iranskog udara na američku vojnu bazu u Bahreinu

Video je zabilježila nadzorna kamera sisteama EarthTV, smještena otprilike 5,6 kilometara sjeveroistočno od američkog vojnog kompleksa. Prema vremenskoj oznaci na snimci, bljesak se dogodio svega tri minute nakon što su bahreinski dužnosnici objavili da su se oglasile sirene koje upozoravaju na zračni napad.

Snimak web-kamere, čiju je lokaciju provjerio i potvrdio CNN, navodno prikazuje trenutak snažnog bljeska koji je došao iz smjera vojne baze američke Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina.

Tačan uzrok bljeska još uvijek nije službeno potvrđen, no podsjetimo, Iranska revolucionarna garda ranije je izričito navela da je pokrenula napad dronovima čija je meta upravo sjedište Pete flote u Bahreinu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina u međuvremenu je izvijestilo da su se na tom području sirene za uzbunu oglasile ponovno.

Podsjetimo, američka vojska objavila je u srijedu da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati.

"Samoodbrambeni" napadi izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trampa (Trump), saopćilo je američko Centralno komandanstvo (CENTCOM) na X-u.

- Snage CENTCOM-a napale su iransku protuzračnu odbranu, zemaljske kontrolne stanice i radare u blizini Hormuškog moreuza preciznom municijom iz američkih borbenih aviona ratnog zrakoplovstva i mornarice - navela je američka vojska.

- Vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i to je ovaj - rekao je Tramp za ABC News. CENTCOM je naglasio da "američke snage ostaju pripravne i spremne za odbranu od neopravdane iranske agresije".

Islamska republika zaprijetila je da će odgovoriti na američku odmazdu protiv Irana zbog obaranja američkog vojnog helikoptera.

- Uprkos porazima na bojnom polju, Sjedinjene Države odlučile su testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora. Napustite našu regiju ako želite biti sigurni. Historija Perzijskog zaljeva ima mnogo poglavlja o strašnim sudbinama stranih uljeza - reagirao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakgči na X-u rano u srijedu.