Jordan tvrdi: Uspješno smo oborili pet raketa iz Irana

Sistemi protivvazdušne odbrane Jordana uspješno su presreli i oborili pet raketa lansiranih iz Irana, a koje su bile usmjerene prema strateškoj američkoj vojnoj bazi na sjeveru zemlje.

- Presreli smo i oborili pet raketa lansiranih iz Irana prema Azraqu - navodi se u zvaničnom saopćenju Generalne komande jordanskih oružanih snaga, koje je prenijela državna novinska agencija ove zemlje.

Vlasti su potvrdile da je presretanje projektila rezultiralo padom šrapnela na tlo, ali nema prijavljenih ljudskih povreda niti značajnije materijalne štete.

Ovaj direktni napad na Jordan predstavlja opasan presedan i prvi je slučaj da se ova arapska nacija našla na direktnoj meti udara otkako je u aprilu stupilo na snagu krhko primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

S druge strane, Iranska revolucionarna garda (IRGC) preuzela je odgovornost za ovaj napad, tvrdeći da je njihova meta bila upravo vazdušna baza u Al-Azraqu. Prema izvještaju iranske državne novinske agencije Fars, IRGC navodi da su u napadu korištene napredne rakete dugog dometa na čvrsto gorivo.

Teheran je otišao korak dalje lansirajući tvrdnje da su u ovom udaru uspješno uništeni hangari u kojima su bili smješteni američki nevidljivi borbeni avioni pete generacije F-35.

Ipak, iranska strana uz ovo saopćenje nije priložila nikakve fotografske ili video dokaze koji bi potkrijepili njihove tvrdnje o uništenju američke tehnike.

Zračna baza Muwaffaq Salti, koja se nalazi u blizini Al-Azraqa, već dugo je ključno čvorište za američke operacije u regionu.

U februaru ove godine Sjedinjene Američke Države su u ovu bazu rasporedile najmanje 18 svojih najmodernijih nevidljivih borbenih aviona F-35 Lightning II, kako bi ojačale svoje prisustvo i odgovorile na sigurnosne prijetnje.

Američki mediji, uključujući CNN, već su se obratili Centralnoj komandi SAD-a (CENTCOM) sa zahtjevom za zvanični komentar o situaciji u Jordanu i tačnim posljedicama iranskog napada, no zvanični Washington se još uvijek nije očitovao.

Detaljnije informacije o stanju u bazi i potencijalnoj eskalaciji očekuju se tokom dana.