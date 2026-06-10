Strašni neredi u Belfastu protiv migranata: Demonstranti palili kuće i aute, izbacivali porodice iz domova

Protumigrantski demonstranti izašli su jučer na ulice Velike Britanije, nakon što je 30-godišnji muškarac iz Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem u Sjevernoj Irskoj, koji je premijer Kir Starmer (Keir) osudio kao "stravičan". Maskirane gomile okupile su se sinoć u raznim dijelovima Belfasta, paleći kuće, autobus, automobile i barikade. Videozapisi s društvenih mreža prikazuju domove u sjevernoirskoj prijestolnici u plamenu dok vozilo hitne pomoći i vatrogasci jure ulicom. Napetosti su eskalirale i u susjednom gradu Njutonebiju, gdje su demonstranti zapalili dva automobila, te u Kilkeelu, gdje je zapaljen još jedan automobil.

Demonstracije su zabilježene i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca "tjerale porodice iz njihovih domova paleći ih" u scenama "čistog nasilništva".

Protesti su izbili nakon što je lokalna policija jučer objavila da je optužila muškarca za pokušaj ubistva zbog napada nožem u kojem je drugi muškarac hospitaliziran s povredama očiju, leđa i lica. Napad nožem, koji se dogodio u ponedjeljak navečer u sjevernom Belfastu, snimio je svjedok, a snimka je postala viralna na društvenim mrežama. Na snimci se vidi muškarac kako pritišće vidno okrvavljenog čovjeka na tlo i napada ga više puta prije nego što su intervenirali prolaznici i policajci. Protuimigrantski i desničarski profili na društvenim mrežama, pogotovo na X-u, iskoristili su snimku, a mnogi su pozivali na proteste.

Više sjevernoirskih čelnika osudilo je nasilje koje je izbilo na ulicama. - Napad u Sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan. No, postoje opasni pokušaji da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice - objavila je prva ministrica O'Neill na X-u i dodala da su rasizam, zastrašivanje i nasilje pogrešni gdje god se dogodili.

Starmer je napad nožem od ponedjeljka navečer nazvao "stravičnim" i "mučnim", dodavši da ima "apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama". Manji protesti održani su i u drugim britanskim gradovima, uključujući Bangor, Glasgow i London, gdje se skupina krajnje desnih demonstranata sukobila s policijom i uzvikivala protuimigrantske parole. Policija je potvrdila da su širom Sjeverne Irske izbili "sporadični džepovi nereda" i da su neka vozila zapaljena. Pozvali su ljude da ostanu mirni, protestvuju mirno i "ponašaju se odgovorno". - Ponovno apeliramo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog sudjelovanja u nasilju ili neredima - rekao je pomoćnik načelnika Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI) Ryan Henderson.

Muškarac u četrdesetima teško je povrijeđen u napadu nožem na aveniji Canard u ponedjeljak oko 22:30 po lokalnom vremenu, prema riječima Hendersona. Na mjestu događaja pronađen je kuhinjski nož, a žrtva je prevezena u bolnicu sa značajnim povredama očiju te teškim povredama leđa i lica. Žrtva je i dalje u teškom stanju u bolnici. Policija je saopćila da je muškarac, za kojeg se vjeruje da je iz Sudana, naknadno uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva. Osumnjičenik je doletio iz Pariza u Dublin i ušao u Sjevernu Irsku u februaru 2023. Po dolasku je zatražio azil te mu je odobren boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2028. godine. Trenutno nema dokaza da je napad nožem povezan s terorizmom, rekao je Henderson, ističući da je policijska istraga još uvijek u ranoj fazi. Osumnjičenik je imao zakonsko pravo boravka u Sjevernoj Irskoj, dodao je. Osumnjičenik je i dalje u pritvoru te je optužen za pokušaj ubistva, posjedovanje predmeta s oštricom na javnom mjestu i prijetnje smrću, a pred sudom bi se trebao pojaviti u srijedu. Napad nožem događa se u vrijeme pojačanih rasnih napetosti u Britaniji, koje su posebno fokusirane na protuimigrantsku retoriku koju pojačavaju krajnje desničarski akteri i društveni mediji, kako u Velikoj Britaniji tako i u inozemstvu.