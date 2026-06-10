Strašni neredi u Belfastu protiv migranata: Demonstranti palili kuće i aute, izbacivali porodice iz domova

Protumigrantski demonstranti izašli su jučer na ulice Velike Britanije, nakon što je 30-godišnji muškarac iz Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem u Sjevernoj Irskoj, koji je premijer Kir Starmer (Keir) osudio kao "stravičan".
Maskirane gomile okupile su se sinoć u raznim dijelovima Belfasta, paleći kuće, autobus, automobile i barikade. Videozapisi s društvenih mreža prikazuju domove u sjevernoirskoj prijestolnici u plamenu dok vozilo hitne pomoći i vatrogasci jure ulicom. Napetosti su eskalirale i u susjednom gradu Njutonebiju, gdje su demonstranti zapalili dva automobila, te u Kilkeelu, gdje je zapaljen još jedan automobil.
Demonstracije su zabilježene i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj.
Prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca "tjerale porodice iz njihovih domova paleći ih" u scenama "čistog nasilništva".
Protesti su izbili nakon što je lokalna policija jučer objavila da je optužila muškarca za pokušaj ubistva zbog napada nožem u kojem je drugi muškarac hospitaliziran s povredama očiju, leđa i lica.
Napad nožem, koji se dogodio u ponedjeljak navečer u sjevernom Belfastu, snimio je svjedok, a snimka je postala viralna na društvenim mrežama. Na snimci se vidi muškarac kako pritišće vidno okrvavljenog čovjeka na tlo i napada ga više puta prije nego što su intervenirali prolaznici i policajci.
Protuimigrantski i desničarski profili na društvenim mrežama, pogotovo na X-u, iskoristili su snimku, a mnogi su pozivali na proteste.
Više sjevernoirskih čelnika osudilo je nasilje koje je izbilo na ulicama.
- Napad u Sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan. No, postoje opasni pokušaji da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice - objavila je prva ministrica O'Neill na X-u i dodala da su rasizam, zastrašivanje i nasilje pogrešni gdje god se dogodili.
Starmer je napad nožem od ponedjeljka navečer nazvao "stravičnim" i "mučnim", dodavši da ima "apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama".
Manji protesti održani su i u drugim britanskim gradovima, uključujući Bangor, Glasgow i London, gdje se skupina krajnje desnih demonstranata sukobila s policijom i uzvikivala protuimigrantske parole.
Policija je potvrdila da su širom Sjeverne Irske izbili "sporadični džepovi nereda" i da su neka vozila zapaljena. Pozvali su ljude da ostanu mirni, protestvuju mirno i "ponašaju se odgovorno".
- Ponovno apeliramo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog sudjelovanja u nasilju ili neredima - rekao je pomoćnik načelnika Policijske službe Sjeverne Irske (PSNI) Ryan Henderson.
Muškarac u četrdesetima teško je povrijeđen u napadu nožem na aveniji Canard u ponedjeljak oko 22:30 po lokalnom vremenu, prema riječima Hendersona. Na mjestu događaja pronađen je kuhinjski nož, a žrtva je prevezena u bolnicu sa značajnim povredama očiju te teškim povredama leđa i lica. Žrtva je i dalje u teškom stanju u bolnici.
Policija je saopćila da je muškarac, za kojeg se vjeruje da je iz Sudana, naknadno uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva. Osumnjičenik je doletio iz Pariza u Dublin i ušao u Sjevernu Irsku u februaru 2023. Po dolasku je zatražio azil te mu je odobren boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2028. godine.
Trenutno nema dokaza da je napad nožem povezan s terorizmom, rekao je Henderson, ističući da je policijska istraga još uvijek u ranoj fazi. Osumnjičenik je imao zakonsko pravo boravka u Sjevernoj Irskoj, dodao je.
Osumnjičenik je i dalje u pritvoru te je optužen za pokušaj ubistva, posjedovanje predmeta s oštricom na javnom mjestu i prijetnje smrću, a pred sudom bi se trebao pojaviti u srijedu.
Napad nožem događa se u vrijeme pojačanih rasnih napetosti u Britaniji, koje su posebno fokusirane na protuimigrantsku retoriku koju pojačavaju krajnje desničarski akteri i društveni mediji, kako u Velikoj Britaniji tako i u inozemstvu.
Prošle sedmice objava snimke s policijske kamere, koja prikazuje smrt bijelog studenta Henryja Nowaka, kojemu je policija stavila lisice u decembru nakon što ga je na smrt izbo Sikh u engleskom gradu Southamptonu, izazvala je negodovanje u cijeloj zemlji. Policajci su se našli na udaru kritika zbog svog postupanja, a čelnici krajnje desnice kritizirani su da iskorištavaju ubistvo za poticanje rasističkog nasilja radi političke koristi.
Ključni dužnosnici iz Trampove administracije, uključujući potpredsjednika J.D. Vancea, iskoristili su osuđujuću presudu za ubistvo kako bi okrivili migracijsku politiku Velike Britanije, što je izazvalo napetosti s britanskom vladom. Muškarac osuđen za ubistvo, 23-godišnji Vickrum Digwa, rođen je u Britaniji.
Sjeverna Irska također je nedavno iskusila rasne napetosti. Prije godinu dana, u gradu Ballymena izbilo je višednevno rasno motivirano nasilje nakon što su dvojica rumunskih tinejdžera optužena za seksualni napad na tinejdžericu. Sve optužbe protiv njih na kraju su odbačene.
Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long osudila je najnovije nemire, optuživši neke demonstrante da su "odlučni u uništavanju upravo onih zajednica za koje tvrde da ih pokušavaju zaštititi".
- Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske - rekla je u izjavi u utorak navečer.
- Iako prepoznajem i razumijem zabrinutost nakon napada u sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobijedi - dodala je.