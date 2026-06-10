Skandal u aviokompaniji: Bivši pilot Air Canada letio 17 godina bez licence

Čak 17 godina bivši pilot renomirane aviokompanije 'Air Canada' upravljao je komercijalnim letovima i prevozio hiljade putnika širom svijeta bez odgovarajuće pilotske dozvole, zbog čega je sada optužen

Lokalna policija je potvrdila da je nakon opsežne istrage otkriveno da je 59-godišnji Geoffrey Wall iz Ontarija letio s krivotvorenim akreditacijama još od 2009. godine, kada je unaprijeđen u čin kapetana.

Zbog ovog nezapamćenog propusta, Wall se sada suočava s nizom teških optužbi za prevaru i falsifikovanje dokumenata.

Iz kompanije Air Canada odmah su reagovali saopćenjem u kojem navode da je pilot suspendovan i smijenjen s dužnosti čim su lažni dokumenti uočeni krajem prošle godine.

Zamjenik načelnika policije Nick Milinović otkrio je šokantne detalje iz Wallove karijere. On je za Air Canada počeo raditi još 1998. godine, što znači da je u kompaniji proveo ukupno 27 godina.

Međutim, problem je nastao 2009. godine kada je imenovan za komandanta aviona, odnosno kapetana. Za ovu prestižnu ulogu piloti u Kanadi moraju posjedovati Dozvolu pilota aviotransportnog sistema (ATPL), koja se dobija isključivo polaganjem niza izuzetno zahtjevnih pismenih i praktičnih ispita.

Wall taj ispit nikada nije položio, već je krivotvorio dokumentaciju.

"Ovo je vrlo slično situaciji u kojoj doktor ima licencu za obavljanje porodične medicine, ali u svojoj ordinaciji tajno vrši operacije na mozgu", slikovito je objasnio Milinović ozbiljnost situacije.

Prema policijskim podacima, Wall je u posljednjih 17 godina, koristeći lažni status kapetana, upravljao različitim tipovima velikih Boeingovih aviona. U tom periodu obavio je najmanje 900 domaćih i međunarodnih letova i inkasirao milione dolara na ime plata i bonusa - i to sve bez potrebnih kvalifikacija.

Nevjerovatna prevara otkrivena je tek prošle godine tokom rutinske interne procjene kada su uočene neskladnosti u njegovom dosijeu, što je pokrenulo zvaničnu državnu istragu.

Regionalna policija potom je preuzela slučaj, izvršila pretres njegove imovine i analizirala dokumentaciju, potvrdivši da je Wallova kapetanska licenca falsifikovana.

Bivši pilot je zvanično optužen po sedam tačaka optužnice, uključujući prevaru velikih razmjera, falsifikovanje dokumenata i posjedovanje krivotvorenog žiga.

Iz Air Canade su se pravdali činjenicom da je Wall zapravo bio u potpunosti obučen i da je imao važeću, osnovnu komercijalnu pilotsku dozvolu, ali da nije posjedovao naprednu ATPL dozvolu koja je po zakonu neophodna da bi se sjedilo na mjestu kapetana. Dodali su da su nakon ovog incidenta izvršili hitnu reviziju dosijea svih ostalih pilota i da nisu pronašli nikakve druge nepravilnosti.