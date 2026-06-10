Tramp: "Iran posluje s nulom i brzo postaje propao sistem, slava Allahu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) nastavlja s nizom dramatičnih objava na društvenoj mreži Truth Social, nakon što su iranske snage izvele napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.

Čelični zid

U najnovijoj poruci Tramp je istakao da je američka pomorska blokada iranskih luka, kako tvrdi, u potpunosti efikasna.

- Lažni mediji odbijaju da izvještavaju koliko je efikasna pomorska blokada SAD-a, najuspješnija blokada u historiji pomorskog ratovanja. Ništa ne prolazi osim ako mi to ne želimo. To je čelični zid! - napisao je Tramp.

U nastavku je poručio da je Iran u teškoj ekonomskoj i političkoj situaciji.