Tramp: "Iran posluje s nulom i brzo postaje propao sistem, slava Allahu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) nastavlja s nizom dramatičnih objava na društvenoj mreži Truth Social, nakon što su iranske snage izvele napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.
Čelični zid
U najnovijoj poruci Tramp je istakao da je američka pomorska blokada iranskih luka, kako tvrdi, u potpunosti efikasna.
- Lažni mediji odbijaju da izvještavaju koliko je efikasna pomorska blokada SAD-a, najuspješnija blokada u historiji pomorskog ratovanja. Ništa ne prolazi osim ako mi to ne želimo. To je čelični zid! - napisao je Tramp.
U nastavku je poručio da je Iran u teškoj ekonomskoj i političkoj situaciji.
- Iran posluje s nulom, ne plaća svoju vojsku niti bilo koje račune i brzo postaje propao sistem! - dodao je Tramp, a objavu je završio riječima: "Puno nafte izlazi van. Slava Allahu! Predsjednik Donald J. Tramp".
"Nasilnik Bliskog istoka je mrtav!"
Ove izjave uslijedile su nakon ranije poruke u kojoj je američki predsjednik tvrdio da je "nasilnik Bliskog istoka mrtav", te da je Iran zakasnio sa sporazumom i sada će snositi posljedice.
Tada je Tramp ponovio da se iranske vojne snage nalaze u "potpunom haosu", tvrdeći da mornarica i avijacija "više praktično ne postoje".
- Oni su potpuno poraženi. Iran samo govori, a ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav!!! - poručio je Tramp, dodajući da je Teheran predugo odgađao dogovor koji bi mu, prema njegovim riječima, bio koristan.
Novi napadi
Međutim, u međuvremenu su iranske snage i Revolucionarna garda (IRGC) izvele nove napade na američke ciljeve u regiji, uključujući bazu u Jordanu i sjedište američke Pete flote u Bahreinu. Aktivirani su sistemi protivzračne odbrane u više zemalja Perzijskog zaljeva, a zabilježene su i eksplozije u blizini američkih objekata.
Suprotno Trampovim tvrdnjama da “puno nafte izlazi van”, podaci američkog Ministarstva energetike (EIA) pokazuju da je Hormuški moreuz i dalje pod ozbiljnim poremećajima, zbog čega su globalne zalihe nafte pale na najniži nivo od 2003. godine.