Video / Kokain u daskama vrijedan više od 8 milijardi dolara: Pogledajte rekordnu zapljenu droge

. Zahvaljujući zajedničkom naporu tužilaštva, pomorske policije i carine, zaplijenjeno je 1080 tona drveta pomiješanog s različitim drogama, što predstavlja historijski udarac organizovanom kriminalu u našoj zemlji - saopćila je čileanska carinska uprava.

U operaciji su ključnu ulogu imali tužiteljstvo, pomorska policija i carina, uz pomoć posebno obučenih pasa tragača.

Čileanske vlasti saopćile su da je zaplijenjena rekordna količina droge skrivena u pošiljkama drvne građe koje su bile namijenjene evropskom tržištu. Ukupno je otkriveno više od 1080 tona materijala u kojem su bile pomiješane narkotičke supstance, što predstavlja najveću zapljenu takve vrste u historiji te zemlje.

Prema podacima vlasti, među zaplijenjenim supstancama najviše je bilo kokaina i ketamina, a njihova procijenjena ulična vrijednost na evropskom tržištu dostiže oko 8,3 milijarde dolara.

- Da vam dam poređenje, to je ekvivalent 100 godina našeg budžeta izjavio je viceadmiral Arturo Oksli (Arturo Oxley).

Šest mjeseci istrage

Istraga je trajala šest mjeseci, tokom kojih je identificirano 45 kontejnera koji su iz Bolivije stigli u Čile s kontaminiranom drvnom građom. Vlasti navode da bi droga, da je pošiljka stigla na odredište, morala biti hemijski izdvojena iz drveta u specijaliziranim laboratorijama.

Carinska uprava istakla je da su za otkrivanje zaslužni psi tragači i savremeni sistemi kontrole tereta.

- Važno je istaknuti kontinuiranu obuku našeg osoblja, kao i rad naših kinoloških jedinica širom zemlje - rekla je nacionalna direktorica carine Alehandra Arijaza (Alejandra Arriaza).

- Ovo je bilo značajno otkriće omogućeno resursima i alatima koje carina i druge institucije koriste kako bi postigle ovako važne rezultate.

Vlasti upozoravaju da bi ukupna količina zaplijenjene droge mogla biti i veća, jer se nastavlja pregled dodatnih sumnjivih kontejnera.

Ova zapljena nadmašila je sve dosadašnje rekorde u regionu. Podsjetimo, brazilska policija je u aprilu zaplijenila 48 tona droge nakon što je sumnjivi teret u Rio de Žaneiru otkrio pas tragač po imenu Hulk.