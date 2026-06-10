Iran optužio SAD za napad na vodovod: "Ovo je ratni zločin"

- Voda je puls života i SAD namjerno cilja životnu krv iranskog naroda - napisao je.

Bagei je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da su američke snage napale vodovodne objekte u Siriku u provinciji Hormozgan.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Bagei optužio je u srijedu SAD da je "namjerno" ciljao civilnu vodovodnu infrastrukturu na jugu Irana, rekavši da je napad uskratio hiljadama stanovnika pristup pitkoj vodi, javlja Anadolu.

Rekao je da su objekti snabdijevali pitkom vodom više od 20.000 stanovnika u deset sela u tom području.

- Ovo nije kolateralna šteta, ovo je proračunati ratni zločin i flagrantno kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava - rekao je Bagei.

Pozvao je na odgovornost SAD-a "za sistematske brutalne napade na civilnu infrastrukturu koja održava živote".

Posljednja eskalacija

SAD je u srijedu napao nekoliko ciljeva na jugu Irana nakon obaranja američkog helikoptera Apache iznad Hormuškog moreuza, potičući odmazdu iz Teherana širom regije, uključujući Kuvajt, Bahrein i Jordan.

Posljednja eskalacija uslijedila je nakon višemjesečnih regionalnih napetosti koje su započele 28. februara, nakon što su izraelski i američki napadi na Iran izazvali ciklus vojnih sukoba, odmazde i diplomatskih sporova.

Iran i Izrael su razmijenili napade posljednjih dana prije povlačenja, što je naglasilo krhkost primirja i kontinuirane napore regionalnih i međunarodnih posrednika da ožive diplomatiju i spriječe širi sukob.