Francuska zabranila ulaz u zemlju radikalnom izraelskom ministru: "Zagovara kolonizaciju Gaze"

Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru finansija Bezalelu Smotriču zbog njegove podrške aneksiji Zapadne obale, koja ugrožava rješenje o dvije države, piše Politico.

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot) potvrdio je odluku u objavi na mreži X, navodeći da Smotrich aktivno zagovara aneksiju Zapadne obale, izgradnju novih naselja i ponovnu kolonizaciju Gaze.

On je poručio: “To je politika koju ogromna većina međunarodne zajednice, čvrsto privržena rješenju o dvije države, ne može prihvatiti.”

Odluka Francuske dolazi u trenutku kada su i Australija, Kanada, Novi Zeland, Norveška i Velika Britanija uvele slične zabrane ulaska Smotriču, uz zajedničko saopćenje o mjerama protiv nasilja doseljenika.

Istovremeno, Francuska je zabranila ulazak Smotriču, četvorici lidera doseljeničkih organizacija i još 21 osobi, dok je Velika Britanija najavila sankcije protiv šest organizacija i jedne osobe povezane s finansiranjem i provođenjem nasilja doseljenika.

U zajedničkom saopćenju navodi se: “Predugo su nasilni doseljenici mogli djelovati gotovo nekažnjeno, a širenje naselja i uspostavljanje novih ispostava nastavlja se uz podršku i omogućavanje Vlade Izraela.”

Reakcije iz Tel Aviva

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ove mjere, nazivajući ih sramotnim i antiizraelskim, uz tvrdnju da one doprinose podsticanju antisemitizma.

Sankcije i zabrane dolaze u trenutku izrazito zategnutih odnosa između Evrope i Izraela.

Sve glasnije kritike

Brojni evropski saveznici Izraela posljednjih mjeseci sve glasnije kritikuju ubrzano širenje naselja na Zapadnoj obali i humanitarnu situaciju u Gazi. Čak su i njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) i italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), koji se smatraju bliskim saveznicima Izraela, zauzeli oštrije stavove.

Francuska je među najglasnijim kritičarima izraelske politike. Prošlog mjeseca Pariz je zabranio ulazak i krajnje desnom ministru nacionalne sigurnosti Izraela Itamaru Ben-Gviru nakon što je snimljen kako ismijava aktiviste na humanitarnom brodu za Gazu.