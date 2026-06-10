Tramp održao sastanak o mogućim novim napadima na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) danas je u Situacijskoj sobi Bijele kuće održao sastanak na kojem se razgovaralo o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran, objavio je Axios, pozivajući se na dva američka izvora.

Sastanak je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je Tramp poručio da će Sjedinjene Američke Države “danas ponovo snažno pogoditi Iran”.

Prema navodima izvora, jedna od opcija koja se razmatra jeste velika, ali kratkotrajna vojna operacija, čiji bi cilj bio da se izvrši pritisak na Iran kako bi promijenio svoj stav u pregovorima.