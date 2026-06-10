Evo kakav je novi ultimatum Tramp postavio Evropi: Prva na udaru je Njemačka

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) pokrenula je široku diplomatsku kampanju širom Evrope s ciljem da evropske vlade slijede britanski model i značajno povećaju cijene lijekova.

Američke ambasade, prema navodima izvora, intenzivno lobiraju u evropskim prijestonicama, tvrdeći da američki pacijenti plaćaju znatno više — čak tri puta više nego u Njemačkoj za nove terapije — te da Evropa mora preuzeti veći dio finansijskog tereta farmaceutskih inovacija.

Upozorava se i da bi, u slučaju odbijanja zahtjeva, evropske zemlje mogle izgubiti nova ulaganja farmaceutskih kompanija i pristup najnovijim lijekovima.

Britanski model kao uzor

Dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva postao je referentni primjer. Britanske farmaceutske kompanije dobile su trogodišnju zaštitu od američkih tarifa, uz obavezu postepenog povećanja izdvajanja za lijekove u narednoj deceniji. Zauzvrat je britanska vlada ublažila kontrolu cijena inovativnih lijekova.

Sada Vašington pokušava sličan pristup primijeniti i na ostatak Evrope, a Njemačka se smatra ključnom metom. Kao najveće evropsko tržište lijekova, Njemačka trenutno prolazi kroz reformu zdravstvenog sistema koja predviđa smanjenje javne potrošnje, dok SAD traže suprotan pravac — povećanje ulaganja, piše Politico.

Prema više izvora, njemačka ministrica zdravlja Nina Varken i ministrica ekonomije Katarina Rajhe mjesecima vode povjerljive razgovore s američkim Ministarstvom zdravstva i socijalnih usluga o investicijama vrijednim milijarde, trgovinskoj politici i “pravednom” određivanju cijena lijekova.

Kristijan Hilmer, generalni direktor tržišta lijekova na recept u udruženju “Farmacija Njemačka” (Pharma Deutschland), izjavio je: "Malo smo ljubomorni na sporazum između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država”.

Pritisak na evropske sisteme

Trampova administracija, kako se navodi, koristi fragmentirane evropske zdravstvene sisteme u kojima je određivanje cijena lijekova uglavnom u nacionalnoj nadležnosti.

U okviru priprema, američka ambasada u Berlinu šalje trgovinskog savjetnika Nejtana Siferta (Nathan Sifert) u London kako bi proučio britanski model dogovora.

Istovremeno, farmaceutske kompanije već reaguju. Kompanije Eli Lilly i Boehringer Ingelheim objavile su smanjenje planiranih ulaganja u Njemačkoj vrijednih milijarde eura, kao odgovor na mjere štednje. Slični potezi ranije su zabilježeni i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dugoročni pad evropskog udjela

Podaci pokazuju da je Evropa 1990. godine učestvovala sa 49 posto u globalnim privatnim farmaceutskim istraživanjima i razvoju, dok je do 2025. taj udio pao na 26 posto.

Američke kompanije sve više povlače investicije iz Evrope, dok vlade na kontinentu ostaju oprezne zbog ograničenih budžeta i rastućeg pritiska na zdravstvene sisteme.

- Ponekad se farmaceutske kompanije ponašaju kao adolescent koji stalno traži sve više i više, bez obzira na to koliko mu date - upozorio je Janis Natis, direktor Evropske platforme socijalnog osiguranja (ESIP).

Kontroverze u Britaniji

Iako se britanski sporazum predstavlja kao uspješan model, reakcije u Londonu nisu u potpunosti pozitivne. Bivši ministar zdravstva Ves Striting pokrenuo je reviziju efekata dogovora na poreske obveznike, što je izazvalo nezadovoljstvo farmaceutske industrije.

Organizacija “Just Treatment” ocijenila je sporazum “užasnim”, navodeći da slabi kontrolu cijena lijekova, uz samo privremene koristi u vidu zaštite od carina.

Procjene pokazuju da bi promjene mogle povećati troškove britanskih poreskih obveznika za 2 do 3,5 milijarde funti godišnje do 2036. godine, što dodatno pojačava pritisak na evropske zemlje.