Prvi susret na najvišem nivou: Delegacija CBBiH u zvaničnoj posjeti Bank of England

Tokom službene posjete Londonu, delegaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine, predvođenu guvernerkom dr. Jasminom Selimović, primio je Endru Bejli, guverner Bank of England (Centralna banka Engleske). Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti na nivou uprava dvije institucije, što predstavlja značajan korak u unapređenju saradnje Centralne banke Bosne i Hercegovine s jednom od najuticajnijih centralnih banaka u svijetu.

Sastanak guvernera Bejli i delegacije Centralne banke Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu su, uz guvernerku Selimović, bili i viceguverneri dr. Emir Kurtić i mr. Marko Vidaković, potvrđuje rastući značaj međunarodnog dijaloga i saradnje u vremenu složenih globalnih ekonomskih i finansijskih izazova.

Tokom razgovora razmatrana su aktuelna makroekonomska kretanja, očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, upravljanje deviznim rezervama, upravljanje rizicima, razvoj platnih sistema kao i savremeni izazovi s kojima se suočavaju centralne banke širom svijeta. Razmijenjena su i iskustva o odgovorima institucija na promjenjivo međunarodno okruženje i izazove koji proizlaze iz globalnih ekonomskih kretanja.