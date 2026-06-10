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LONDON

Prvi susret na najvišem nivou: Delegacija CBBiH u zvaničnoj posjeti Bank of England

Delegaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine, predvođenu guvernerkom dr. Jasminom Selimović, primio je Endru Bejli, guverner Bank of England

Sastanak u Londonu. CBBiH

M. Až.

prije 55 minuta

Tokom službene posjete Londonu, delegaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine, predvođenu guvernerkom dr. Jasminom Selimović, primio je Endru Bejli, guverner Bank of England (Centralna banka Engleske). Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti na nivou uprava dvije institucije, što predstavlja značajan korak u unapređenju saradnje Centralne banke Bosne i Hercegovine s jednom od najuticajnijih centralnih banaka u svijetu.

Sastanak guvernera Bejli i delegacije Centralne banke Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu su, uz guvernerku Selimović, bili i viceguverneri dr. Emir Kurtić i mr. Marko Vidaković, potvrđuje rastući značaj međunarodnog dijaloga i saradnje u vremenu složenih globalnih ekonomskih i finansijskih izazova.

Tokom razgovora razmatrana su aktuelna makroekonomska kretanja, očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, upravljanje deviznim rezervama, upravljanje rizicima, razvoj platnih sistema kao i savremeni izazovi s kojima se suočavaju centralne banke širom svijeta. Razmijenjena su i iskustva o odgovorima institucija na promjenjivo međunarodno okruženje i izazove koji proizlaze iz globalnih ekonomskih kretanja.

Delegacija CBBiH u zvaničnoj posjeti Bank of England. CB BiH

- U vremenu izraženih globalnih neizvjesnosti, saradnja i razmjena iskustava s vodećim centralnim bankama od izuzetnog su značaja za jačanje institucionalnih kapaciteta i očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti Bosne i Hercegovine - izjavila je guvernerka Selimović.

Obje strane izrazile su spremnost za nastavak dijaloga i jačanje profesionalne saradnje, uz zajednički interes za razmjenu znanja i iskustava u oblastima centralnog bankarstva.

Poseban značaj ove posjete ogleda se u činjenici da predstavlja prvi institucionalni susret na ovom nivou između Centralne banke Bosne i Hercegovine i Bank of England, otvarajući prostor za intenzivniju profesionalnu razmjenu iskustava i razvoj buduće saradnje.

# LONDON
# CENTRALNA BANKA BIH
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