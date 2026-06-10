Tramp i vojni vrh u Situacijskoj sobi spremaju napade na Iran: Hegset se oglasio prijetećom porukom

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u srijedu je održao hitan sastanak s najvišim zvaničnicima za nacionalnu sigurnost u “Sobi za vanredne situacije” (Situation Room), gdje su razmatrani planovi za moguće nove vojne udare na Iran.

Pokretanje vojne akcije

Prema pisanju portala Axios, koji se poziva na izvore upoznate sa situacijom, američka administracija razmatra pokretanje opsežne, ali vremenski i operativno ograničene vojne akcije. Cilj bi bio pojačati pritisak na Teheran i natjerati iransku stranu na promjenu stava u tekućim pregovorima.

Sastanku su prisustvovali visoki zvaničnici američke administracije, uključujući potpredsjednika Džejmsa Vensa (J. D. Vance), državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio), direktora CIA-e Džona Ratklifa (John Ratcliffe), načelnika Združenog štaba generala Dana Kejna (Dan Caine) i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff). Ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) uključio se putem video-veze iz sjedišta CENTCOM-a na Floridi.

Hegsetova poruka

Nakon sastanka, američki ministar odbrane Pit Hegset obratio se ispred sjedišta Centralne komande SAD-a (CENTCOM) i uputio oštru poruku Teheranu.

Hegset je rekao da će CENTCOM večeras biti “zauzet”, ističući da je predsjednik Tramp najavio snažne udare na Iran.

Prema njegovim riječima, Iran ima priliku da postigne dogovor i potvrdi ono što je ranije tvrdio da je spreman uraditi, ali to do sada nije učinio.

On je dodao da iranska strana “odugovlači” pregovore, te upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle odgovoriti udarima na ključne iranske objekte.