Vens prozvao izraelskog premijera: "U nekim stvarima je zasigurno pogriješio"

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da interesi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nisu uvijek usklađeni te da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) “u nekim stvarima pogriješio” u pristupu odnosima s Vašingtonom, posebno kada je riječ o Iranu. Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti nakon rata s Iranom, koji je dodatno opteretio odnose između predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i Netanjahua, piše CBS News.

“Moramo stati na stranu američkog naroda”

- Premijer Netanjahu vodi zemlju koja je očigledno vrlo blizak partner Sjedinjenim Državama. Ali čak i kao bliski partneri, ponekad su naši interesi potpuno usklađeni, a ponekad se razilaze - rekao je Vens u intervjuu za emisiju “CBS Sunday Morning”.

On je Netanjahua opisao kao lidera koji “agresivno zastupa interese svoje zemlje”, ali je naglasio da je Tramp “vrlo jasno rekao šta je u našem najboljem interesu”.

- Ponekad smo na istoj strani, a ponekad nismo. Tamo gdje se razilazimo, mi, nažalost po Izraelce, moramo stati na stranu američkog naroda, i to uvijek i činimo - dodao je potpredsjednik.

Na direktno pitanje da li smatra da je Netanjahu pogriješio, Vens je odgovorio: “U nekim stvarima je zasigurno pogriješio.” Istakao je, međutim, da ne želi navoditi primjere, jer je “bolje da takvi razgovori ostanu privatni”. Dodao je i da je Netanjahu “bio dobar partner” te da će saradnja biti nastavljena.

Napetosti zbog pregovora s Iranom

- Ali tamo gdje se interesi razilaze, Sjedinjene Države će slijediti vlastite nacionalne interese i tako će uvijek biti - zaključio je Vens.

Posljednjih sedmica predsjednik Tramp javno je isticao potrebu da Netanjahu prihvati njegovu namjeru da Sjedinjene Države samostalno vode pregovore s Iranom.

Ove izjave dolaze u trenutku eskalacije sukoba nakon izraelskih zračnih udara na Bejrut tokom vikenda, na koje je Iran odgovorio napadima na Izrael. Cijeli intervju s potpredsjednikom Džej Dijem Vensom bit će emitovan u emisiji “CBS Sunday Morning” u nedjelju, 14. juna.