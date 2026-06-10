SAD pokrenule nove napade na Iran: "Gađamo više ciljeva"

Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su napade na više ciljeva u Iranu, saopćila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM).
CENTCOM je ove udare opisao kao odgovor na “neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”.
DRUGI DAN ZAREDOM
CENTCOM je ove udare opisao kao odgovor na “neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”
Avion F/A-18 Super Hornet. CENTCOM
Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su napade na više ciljeva u Iranu, saopćila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM).
CENTCOM je ove udare opisao kao odgovor na “neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”.
- Snage Centralne komande SAD-a počele su izvoditi dodatne napade u samoodbrani na više ciljeva u Iranu, po nalogu vrhovnog komandanta. Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju - navodi se u objavi na mreži X.
Novim napadima prethodila je izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će Sjedinjene Države nastaviti gađati ciljeve u Iranu, uz obrazloženje da pregovori o okončanju sukoba ne napreduju.
Prethodne noći američke snage su već izvele napade kao odgovor na, kako navode, iransko obaranje američkog vojnog helikoptera. Iran je potom uzvratio udarima na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, nakon čega su uslijedili novi američki napadi na iransku teritoriju.
U zapadnom Teheranu aktivirani su sistemi protuzračne odbrane, objavila je iranska agencija Mehr. Istovremeno, eksplozija je zabilježena i u lučkom gradu Sirek, u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan.
Iranski izvori navode i da je eksplozija koja se čula u gradu Fars posljedica aktiviranja protuzračne odbrane izvan urbanog područja.
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