SAD pokrenule nove napade na Iran: "Gađamo više ciljeva"

CENTCOM je ove udare opisao kao odgovor na “neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”.

Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su napade na više ciljeva u Iranu, saopćila je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM).

- Snage Centralne komande SAD-a počele su izvoditi dodatne napade u samoodbrani na više ciljeva u Iranu, po nalogu vrhovnog komandanta. Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju - navodi se u objavi na mreži X.

Novim napadima prethodila je izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će Sjedinjene Države nastaviti gađati ciljeve u Iranu, uz obrazloženje da pregovori o okončanju sukoba ne napreduju.

Prethodne noći američke snage su već izvele napade kao odgovor na, kako navode, iransko obaranje američkog vojnog helikoptera. Iran je potom uzvratio udarima na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, nakon čega su uslijedili novi američki napadi na iransku teritoriju.