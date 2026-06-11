Drama u Pentagonu s opasnim tvarima, evakuišu se dijelovi zgrade

Više spratova i hodnika u Pentagonu blokirano je, dok se pojedini dijelovi zgrade evakuišu zbog "incidenta s opasnim tvarima", potvrdila su tri upućena izvora i lokalna vatrogasna služba. Riječ je o sjedištu američkog Ministarstva odbrane, prenosi CNN.

Glasnogovornik Pentagona Šon Parnel potvrdio je u četvrtak da su sistemi u zgradi "otkrili problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva mjere opreza dok se ne utvrdi njegova priroda". Dodao je: "Ministarstvo provodi standardne sigurnosne protokole, uključujući naredbu o ostanku u zatvorenom za pogođeno područje". Također je naveo: "Timovi za hitne intervencije su na terenu i spremni pružiti podršku osobama u zgradi".

Na terenu su angažovane hitne službe. Tim za opasne materije Agencije za zaštitu Pentagona (PFPA) reaguje na incident uz pomoć vatrogasne službe okruga Arlington, izjavila je glasnogovornica odjela Džejmi Džil. Vatrogasna služba Arlingtona objavila je na društvenim mrežama da njihov tim za opasne materije djeluje u Pentagonu tokom incidenta s opasnim materijalima.

U poruci sigurnosnog tima Pentagona navodi se da je otkriven "problem s kvalitetom zraka" te da je potrebno dodatno testiranje.

- Ovo dodatno testiranje moglo bi trajati sat do dva. Timovi za hitne intervencije su na licu mjesta i spremni su pružiti podršku osobama u zgradi ako bude potrebno. Možda ćete u centralnom dvorištu primijetiti osoblje iz više agencija i provođenje mjera opreza. Molimo vas da ne donosite zaključke na osnovu tih aktivnosti - stoji u poruci.

Prema navodima dva izvora, blokirani su spratovi od drugog do petog, kao i hodnici od četvrtog do sedmog u velikom kompleksu Pentagona. Treći izvor naveo je za CNN da policija u zgradi nosi gas-maske i kompletnu hemijsku zaštitnu opremu.