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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Kurdi su nas iznevjerili, zapamtit ću im to"

Mislim da su američko oružje zadržali za sebe, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

prije 49 minuta

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se "nije slagao" s odlukom da se naoružaju kurdski militanti u Iraku na početku rata, u pokušaju rušenja iranskog režima.

Brojni izvještaji opisivali su zajednički američko-izraelski plan slanja oružja kurdskim grupama te moguću podršku oružanoj pobuni protiv Teherana.

Procjenjuje se da su curenje informacija u medije, lobiranje međunarodnih aktera, uključujući turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, te oprez samih Kurda doveli do toga da je Tramp na kraju odustao od te ideje, piše Times of Israel.

Tramp je u više navrata tvrdio da su Sjedinjene Države isporučile oružje Kurdima, koji su ga navodno zadržali umjesto da ga koriste u borbi protiv Irana.

- Iskreno govoreći, Kurdi su nas iznevjerili. Nisam se složio s tom odlukom. Govorio sam: 'Ne, ne vjerujem da će to ispuniti' - rekao je Tramp za Fox News.

- Mislim da su američko oružje zadržali za sebe. Mislim da je to sramota, ali zapamtit ću im to - dodao je Tramp.

Također je oštro kritikovao medijsko izvještavanje o ratu u Iranu, tvrdeći da su i iranski zvaničnici iznenađeni koliko dobro prolaze "u novinama". Zatim je pohvalio izvještavanje dopisnika Fox Newsa za vanjsku politiku Treja Ingsta.

# KURDI
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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