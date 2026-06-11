Oštra poruka iz Teherana Vašingtonu: “Vidjet ćete drugačiji Iran”

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf uputio je oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da se ne upuštaju u sukob koji bi ih mogao uvući u situaciju bez izlaza.

Galibaf, koji se danas sastao s ministrom unutrašnjih poslova Pakistana, poručio je Vašingtonu da bi ishitrene odluke mogle dodatno pogoršati stanje u regionu.

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da “pogrešne strategije i impulzivne odluke mogu cijelu situaciju učiniti još gorom”.

Dodao je da bi takvi potezi mogli “dići u zrak energetsku infrastrukturu i tržišta” te dovesti do “beskrajnog sukoba u kojem će godinama ostati zaglavljeni”. Objavu je zaključio porukom: “Vidjet ćete drugačiji Iran”.

Ova reakcija dolazi nakon ranijih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa da će Iran “biti vrlo snažno napadnut još večeras”, kao i da bi američke snage mogle preuzeti kontrolu nad iranskim otokom Harg.