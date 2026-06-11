Čovjek koji Putinu zadaje najveće probleme najavio: "Odsjeći ćemo Krim od Rusije"

Duboko u podzemnom bunkeru, gdje zidovi prekriveni ekranima prikazuju podatke sa ratišta u stvarnom vremenu, zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga analizira terabajte informacija kako bi isplanirao novu operaciju: odsijecanje Krima od Rusije.

Sve intenzivniji ukrajinski napadi dronovima na okupirana područja narušili su rusku vojnu logistiku i opskrbu gorivom, zbog čega su vlasti prošlog mjeseca uvele ograničenja potrošnje goriva na Krimu.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema, naveo je da je kampanja u posljednjih mjesec dana smanjila promet na autocesti Novorosija, ključnoj ruskoj vojnoj opskrbnoj ruti kroz okupirani jug Ukrajine prema Krimu, za više od dvije trećine.

"Ukrajinci prekinuli rusku opskrbu fronta"

- U roku od mjesec dana Ukrajina bi mogla imati potpunu kontrolu nad tom cestom - uvjeren je Brovdi, poznat pod pozivnim znakom "Mađar", koji se odnosi na njegovo mađarsko etničko porijeklo.

- U bliskoj budućnosti izolirat ćemo Krim - rekao je Brovdi za Reuters u skučenom prostoru bunkera, dok je pio crni čaj i pušio cigaretu za cigaretom. Brovdi je napade na vozila na izloženoj autocesti opisao kao "gađanje prepelica na otvorenom polju".

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošle je sedmice priznao da ukrajinski napadi dronovima uzrokuju štetu, ali je tvrdio da ne predstavljaju prijetnju ruskoj ekonomiji.

Vojni analitičari navode da je ukrajinska kampanja srednjeg dometa na teritoriji pod ruskom kontrolom prekinula opskrbu fronta, što je prošlog mjeseca gotovo zaustavilo rusko napredovanje, te oslabila zračnu odbranu i otvorila prostor za udare dugog dometa koji su uništili naftnu infrastrukturu i proizvodnju oružja duboko u Rusiji.

Jedan od najučinkovitijih zapovjednika

Brovdi kaže da je jedan od njegovih strateških ciljeva prisiliti Moskvu na povlačenje snaga umjesto napredovanja.

- Stvorit ćemo uvjete koji će učiniti iznimno teškim ostanak bilo kojeg vojnog osoblja ili onih koji rade u odbrambenoj industriji na Krimu, na privremeno okupiranim teritorijama ili na pristupnim pravcima prema njima - najavio je.

Tokom više od četiri godine rata Brovdi se od bogatog trgovca žitom transformirao u jednog od najučinkovitijih ukrajinskih vojnih zapovjednika. Otkako je u junu prošle godine preuzeo zapovjedništvo nad bespilotnim snagama, 50-godišnjak je značajno proširio operacije.

Broj borbenih misija srednjeg dometa porastao je 28 puta u godinu dana, dok su duboki udari na rusku teritoriju gotovo učetverostručeni. U prvih pet mjeseci ove godine jedinice su uništile 174 ruska sistema protivzračne odbrane vrijedna oko 5,4 milijarde dolara, čime su otvorile put prema drugim ciljevima.

"Ne napadamo direktno civile"

Sistemskim gađanjem ruske vojne snage, naftnih postrojenja i proizvodnje oružja Brovdi želi nanijeti dovoljno velike gubitke da oslabi sposobnost i volju Moskve za nastavak rata. "Otvaramo vrata golemim prostorima gdje bi se bol rata, koja se osjeća u gotovo svakom ukrajinskom gradu, trebala osjetiti i u svijesti tamošnjih stanovnika", izjavio je Brovdi, odjeven u crnu kapu i crnu majicu.

Dodao je da Ukrajina ne napada direktno civile niti civilne ciljeve. Rusija je posljednjih sedmica optužila Kijev za smrt desetaka civila na okupiranim područjima.

Vojni analitičar Michael Kofman iz Carnegiejeve zadužbine za međunarodni mir objasnio je da napredak tehnologije dronova omogućuje Ukrajini da dugoročno odsječe Krim, no da bi širi strateški cilj povlačenja ruskih snaga i dalje zahtijevao koordiniranu kopnenu ofanzivu.

Dodao je i da ruska elitna jedinica za dronove "Rubicon" intenzivno radi na neutralizaciji ukrajinske prednosti u sistemima srednjeg dometa.

Svaki udar se snima, verificira i bilježi

Brovdi, koji je u Rusiji u martu osuđen u odsustvu zbog optužbi za terorizam, jedna je od najtraženijih meta Moskve. Svoju zračnu operaciju vodi iz podzemne lokacije blizu ratišta. Reutersov tim do njega je dovezen kombijem zatamnjenih stakala i uveden niz stepenice.

Dugačak hodnik s ležajevima za spavanje vodi u prostoriju ispunjenu desecima ekrana koji prikazuju podatke sa ratišta u stvarnom vremenu. Uz njih vise slike ukrajinskih umjetnika, neke iz Brovdijeve privatne kolekcije, te zaplijenjeni ruski dronovi.