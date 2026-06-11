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NA PRAGU SPORAZUMA

Axios: Tramp potvrdio dogovor s Iranom, čeka se potpis Hamneija

Da su pregovori u završnoj fazi potvrdio je i američki predsjednik Donald Tramp, koji je u četvrtak otkazao planirane vojne udare na Iran

Tramp i Hamnei. AP/Platforma X

M. Až.

prije 39 minuta

Iran je obavijestio posrednike da je u pregovorima s Vašingtonom postignut "načelni sporazum", objavljeno je u četvrtak. Prema izvorima upućenim u tok razgovora, stavovi dviju strana značajno su približeni, piše Axios.

Izvori navode da je napredak ostvaren u vezi s ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza, deblokadom iranske imovine te uspostavljanjem okvira za nuklearne pregovore. Sve bi se, prema planu, odvijalo tokom 60-dnevnog prekida vatre, a u procesu posredovanja učestvuje Katar.

Katarski i iranski zvaničnici navodno su do srijede usaglasili konačni tekst sporazuma za koji smatraju da je prihvatljiv i za Sjedinjene Američke Države. Kako piše Axios, ostaje još samo da ga odobri iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei.

Da su pregovori u završnoj fazi potvrdio je i američki predsjednik Donald Tramp, koji je u četvrtak otkazao planirane vojne udare na Iran. On je izjavio da je sporazum "gotovo u potpunosti zaključen" te najavio da će datum i mjesto potpisivanja biti objavljeni "uskoro".

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MOJTABA KHAMENEI
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