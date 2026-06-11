Otkriveno šta je izazvalo uzbunu u Pentagonu: Vatrogasna služba odmah reagovala

Nekoliko spratova Pentagona evakuisano je u četvrtak nakon što je detektovano prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu, saopštila je lokalna vatrogasna služba, dok CNN, pozivajući se na izvore, navodi da je riječ o "lažnoj uzbuni".

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su sistemi u zgradi detektovali prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu, zbog čega su preduzete mjere predostrožnosti.