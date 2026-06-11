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PREDUZETE MJERE

Otkriveno šta je izazvalo uzbunu u Pentagonu: Vatrogasna služba odmah reagovala

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su sistemi u zgradi detektovali prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu

Pentagon. Platforma X

M. Až.

prije 26 minuta

Nekoliko spratova Pentagona evakuisano je u četvrtak nakon što je detektovano prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu, saopštila je lokalna vatrogasna služba, dok CNN, pozivajući se na izvore, navodi da je riječ o "lažnoj uzbuni".

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su sistemi u zgradi detektovali prisustvo potencijalno opasnih materija u vazduhu, zbog čega su preduzete mjere predostrožnosti.

On je naveo da Pentagon sprovodi standardne bezbjednosne protokole, uključujući evakuaciju zaposlenih iz pogođenih dijelova zgrade.

Vatrogasna služba je u objavi na društvenim mrežama saopštila da su njeni timovi na terenu i da zajedno sa jedinicama Agencije za zaštitu snaga Pentagona za reagovanje na opasne materije rade na provjeri situacije.

Dodaje se da bi dodatna ispitivanja mogla trajati jedan do dva sata. Tim za reagovanje na opasne materije Agencije za zaštitu snaga Pentagona intervenisao je uz podršku vatrogasne službe okruga Arlington.

# PENTAGON
# SAD
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