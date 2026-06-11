Tramp najavio veliki dogovor za vikend: Otkrio kada, gdje i ko će potpisati

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se javnosti iz Ovalnog ureda Bijele kuće i potvrdio razvoj događaja koji su prethodnih sati bili predmet brojnih spekulacija. Planirani zračni udari i bombardovanje Irana su, prema njegovim riječima, otkazani nakon što je postignut dogovor na najvišem nivou s iranskim rukovodstvom. Time je, kako je istakao, okončana napeta situacija koja je izazvala zabrinutost širom svijeta.
Govoreći iz Bijele kuće, Tramp je naveo da su pregovori s Teheranom uspješno završeni te da je tekst sporazuma usaglašen u svim ključnim detaljima. Dokument je, kako je rekao, u završnoj fazi i očekuje se njegovo formalno potpisivanje u vrlo kratkom roku. Dodao je da će nakon potpisivanja biti otvoren važan pomorski moreuz, te da je ceremonija planirana za predstojeći vikend u Evropi. Tramp neće prisustvovati lično, ali će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens, uz učešće Džareda Kušnera i Stevea Vitkofa.
Pohvale Erdoanu
Tramp je u obraćanju istakao da sporazum ima široku međunarodnu podršku, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat. Posebno je naglasio ulogu Turske i Pakistana, navodeći da je bio u stalnom kontaktu s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom, za kojeg je rekao da je “sjajan”.
Slične riječi uputio je i pakistanskom vojnom vrhu i premijeru te zemlje, ističući da tamošnjeg vojnog lidera često naziva generalom, ali da ga smatra toliko izuzetnim da bi se mogao opisati i kao feldmaršal.
Pomorska blokada
Ovaj nastup iz Bijele kuće uslijedio je nakon objave na društvenoj mreži Truth Social, gdje je Tramp prvi put saopštio da je naredio obustavu planiranih vojnih udara. Tada je naveo da su pregovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i da su dobili odobrenje, zbog čega su napadi otkazani.
Ipak, naglasio je da pritisak neće biti potpuno ukinut odmah, te da pomorska blokada ostaje na snazi dok se sporazum u potpunosti ne finalizira. Svjetska javnost sada s velikom pažnjom očekuje razvoj događaja tokom predstojećeg vikenda u Evropi.