Tramp najavio veliki dogovor za vikend: Otkrio kada, gdje i ko će potpisati

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se javnosti iz Ovalnog ureda Bijele kuće i potvrdio razvoj događaja koji su prethodnih sati bili predmet brojnih spekulacija. Planirani zračni udari i bombardovanje Irana su, prema njegovim riječima, otkazani nakon što je postignut dogovor na najvišem nivou s iranskim rukovodstvom. Time je, kako je istakao, okončana napeta situacija koja je izazvala zabrinutost širom svijeta.

Govoreći iz Bijele kuće, Tramp je naveo da su pregovori s Teheranom uspješno završeni te da je tekst sporazuma usaglašen u svim ključnim detaljima. Dokument je, kako je rekao, u završnoj fazi i očekuje se njegovo formalno potpisivanje u vrlo kratkom roku. Dodao je da će nakon potpisivanja biti otvoren važan pomorski moreuz, te da je ceremonija planirana za predstojeći vikend u Evropi. Tramp neće prisustvovati lično, ali će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens, uz učešće Džareda Kušnera i Stevea Vitkofa. Pohvale Erdoanu Tramp je u obraćanju istakao da sporazum ima široku međunarodnu podršku, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat. Posebno je naglasio ulogu Turske i Pakistana, navodeći da je bio u stalnom kontaktu s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom, za kojeg je rekao da je “sjajan”.