Ovo su detalji nacrta sporazuma SAD i Irana: Najveći napredak postignut u tri ključne tačke

Delegacija Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima s Iranom prihvatila je iranski nacrt mogućeg sporazuma, što je dovelo do toga da iranska strana sada može “ponovo razmotriti i preispitati sporazum”, prenosi portal Axios.

Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u srijedu izrazili uvjerenje da su pripremili nacrt koji bi Sjedinjene Američke Države mogle prihvatiti.

Navodno je najveći napredak postignut u tri oblasti: uspostavljanju mehanizma za odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu, dogovoru o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza tokom 60-dnevnog prekida vatre te definisanju okvira za pregovore o iranskom nuklearnom programu koji bi se vodili u tom periodu.

Potreban potpis Hamneija

Izvori navode da su iranski zvaničnici obavijestili više zemalja kako je tokom razgovora Irana i Katara u Teheranu postignut načelni sporazum, ali da je za njegovu potvrdu još potrebna saglasnost vrhovnog vođe Irana ajatolaha Modžtabe Hamneija.

Pored toga, iranska i katarska strana izrazile su sumnje u stvarne namjere američkog predsjednika Donald Tramp, nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći izvele nove raketne napade na Iran.

Tramp je ranije saopćio da je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana, do kojih je trebalo doći u četvrtak, nakon što su, kako je naveo, najviši iranski zvaničnici uključeni u proces i dali odobrenje za pregovore.

Pomorska blokada

On je dodao da će pomorska blokada Irana ostati “u punoj snazi” sve dok “transakcija” ne bude završena, te da će “vrijeme i mjesto potpisivanja biti uskoro objavljeni”.

Pozivajući se na neimenovane izvore, CNN je prenio da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani dostavio najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma.

Katarska delegacija je ove sedmice boravila u Teheranu u okviru posredničkih napora, dok je američka strana ostala u kontaktu s posrednicima i tokom najnovije razmjene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.