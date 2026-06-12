Tramp objavio kraj krize: "Danas smo okončali rat s Iranom, dobili smo sve što smo htjeli!"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su Sjedinjene Američke Države danas okončale rat s Iranom te da je postignut historijski sporazum prema kojem Teheran (Tehran) zvanično prihvata da nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
Tramp je ove informacije iznio tokom telemitinga organizovanog kao podrška kandidatu za Senat Beriju Muru (Barry Moore), istakavši da su pregovori uspješno završeni.
- Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončali rat s Iranom. Pristali su da nikada nemaju nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo mi insistirali. Danas smo raščistili račune s Iranom - poručio je Tramp svojim pristalicama.
Američki predsjednik naglasio je da je sporazum praktično završen te da ispunjava sve zahtjeve Vašingtona (Washington), uključujući i skori povratak američkih vojnika kući. Posebno je izdvojio dio pregovora koji se odnosi na ograničenja nametnuta Teheranu.
- Velika stvar je što u Iranu neće biti nuklearnog oružja. To znači da ga neće ni razvijati, ali ni kupovati - pojasnio je Tramp i dodao:
- Imali su klauzulu prema kojoj neće razvijati oružje. Pitao sam ih: 'A šta je s kupovinom?'. Rekli su da to nisu obuhvatili. Dva dana kasnije, pristali su i na to. Dobili smo sve što smo htjeli."
Ove optimistične poruke dolaze nakon Trampovih ranijih najava da bi svečano potpisivanje sporazuma o okončanju sukoba moglo biti upriličeno već tokom vikenda na evropskom tlu.
Ranije je novinarima govorio i o ekonomskim te geopolitičkim koristima koje bi ovaj dogovor mogao donijeti, naročito kada je riječ o svjetskim pomorskim rutama.
- Hormuški moreuz će biti zvanično otvoren čim potpišemo sporazum. To bi se moglo desiti vrlo brzo, možda tokom vikenda u Evropi. Ja neću moći prisustvovati, ali tamo će biti potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) i još neki ljudi - izjavio je Tramp.
Ipak, dok u Vašingtonu sporazum predstavljaju kao veliku diplomatsku pobjedu, iz Irana još nema zvanične potvrde da je konačan dogovor postignut niti da su prihvaćeni svi uslovi koje je naveo američki predsjednik.
Podsjećamo, situacija je prethodno bila na samoj ivici eskalacije. Tramp je u posljednjem trenutku odustao od ranije planiranih vojnih udara i bombardovanja Irana nakon što je dobio potvrdu da su pregovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva.
Tada je američki predsjednik istakao da su ključne tačke i osnovni koncepti mogućeg sporazuma dobili saglasnost "svih uključenih strana", uključujući Sjedinjene Američke Države i partnerske zemlje Bliskog istoka, čime je otvoren prostor za diplomatiju koja je, prema njegovim današnjim tvrdnjama, u potpunosti dala rezultate.
Ipak, dok u Vašingtonu sporazum predstavljaju kao veliku diplomatsku pobjedu, iz Irana još nema zvanične potvrde da je konačan dogovor postignut niti da su prihvaćeni svi uslovi koje je naveo američki predsjednik.
Podsjećamo, situacija je prethodno bila na samoj ivici eskalacije. Tramp je u posljednjem trenutku odustao od ranije planiranih vojnih udara i bombardovanja Irana nakon što je dobio potvrdu da su pregovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva.
Tada je američki predsjednik istakao da su ključne tačke i osnovni koncepti mogućeg sporazuma dobili saglasnost "svih uključenih strana", uključujući Sjedinjene Američke Države i partnerske zemlje Bliskog istoka, čime je otvoren prostor za diplomatiju koja je, prema njegovim današnjim tvrdnjama, u potpunosti dala rezultate.
Podsjećamo, situacija je prethodno bila na samoj ivici eskalacije.
Tramp je u posljednjem trenutku odustao od ranije planiranih vojnih udara i bombardovanja Irana nakon što je dobio potvrdu da su pregovori podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva.
Tada je američki predsjednik istakao da su ključne tačke i osnovni koncepti mogućeg sporazuma dobili saglasnost "svih uključenih strana", uključujući Sjedinjene Američke Države i partnerske zemlje Bliskog istoka, čime je otvoren prostor za diplomatiju koja je, prema njegovim današnjim tvrdnjama, u potpunosti dala rezultate.