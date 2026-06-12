Tramp objavio kraj krize: "Danas smo okončali rat s Iranom, dobili smo sve što smo htjeli!"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su Sjedinjene Američke Države danas okončale rat s Iranom te da je postignut historijski sporazum prema kojem Teheran (Tehran) zvanično prihvata da nikada neće posjedovati nuklearno oružje.

Tramp je ove informacije iznio tokom telemitinga organizovanog kao podrška kandidatu za Senat Beriju Muru (Barry Moore), istakavši da su pregovori uspješno završeni.

- Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončali rat s Iranom. Pristali su da nikada nemaju nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo mi insistirali. Danas smo raščistili račune s Iranom - poručio je Tramp svojim pristalicama.

Američki predsjednik naglasio je da je sporazum praktično završen te da ispunjava sve zahtjeve Vašingtona (Washington), uključujući i skori povratak američkih vojnika kući. Posebno je izdvojio dio pregovora koji se odnosi na ograničenja nametnuta Teheranu.

- Velika stvar je što u Iranu neće biti nuklearnog oružja. To znači da ga neće ni razvijati, ali ni kupovati - pojasnio je Tramp i dodao:

- Imali su klauzulu prema kojoj neće razvijati oružje. Pitao sam ih: 'A šta je s kupovinom?'. Rekli su da to nisu obuhvatili. Dva dana kasnije, pristali su i na to. Dobili smo sve što smo htjeli."