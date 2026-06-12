Hladan tuš za Trampa: Iz Teherana poručili da ništa nije završeno, sporazum još nije odobren

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) spektakularno objavio da je "rat s Iranom završen" i da je postignut historijski sporazum, iz Teherana (Tehran) stižu znatno opreznije poruke. Iranske vlasti poručuju da ništa još nije konačno dogovoreno te da su tvrdnje o skorom potpisivanju sporazuma preuranjene špekulacije.
Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je da su informacije o navodnom postizanju konačnog sporazuma za sada isključivo predmet nagađanja.
- Izvještaji i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista špekulacija i ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu - navodi se u zvaničnom saopćenju.
Iranska novinska agencija Tasnim, bliska vlastima, navodi da nacrt sporazuma tek treba dobiti zvaničnu saglasnost iranskog rukovodstva. Prema njihovim izvorima, Iran je odbio najnovije izmjene koje je predložio Vašington (Washington), dok sadržaj dokumenta trenutno analiziraju nadležne institucije Islamske Republike.
Ipak, iz Teherana ne negiraju da se vode ozbiljni razgovori iza zatvorenih vrata. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je medijima da postoji "pozitivno razumijevanje" kada je riječ o ovom memorandumu o razumijevanju, ali da je njegova realizacija i dalje neizvjesna.
Tekst sporazuma trenutno razmatraju vrhovni vođa Irana i najviše državno rukovodstvo. Navode američkog predsjednika da bi sporazum mogao biti potpisan već tokom vikenda u Evropi, u Teheranu smatraju običnim špekulacijama.
Mogućnost potpisivanja ostaje otvorena tek ukoliko najviši državni vrh da konačno odobrenje i "zeleno svjetlo" za nastavak procesa.
Prema iranskim izvorima, prijedlog koji je sada na stolu veoma je sličan onome koji je ranije načelno usaglašen uz posredovanje Pakistana, prije nedavnih vojnih udara. Međutim, Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za "pohlepu", tvrdeći da su naknadno zahtijevale dodatne izmjene sporazuma.
Iranska strana smatra da su nedavni američki vojni napadi imali za cilj da eventualno prihvatanje mira predstave kao rezultat vojnog pritiska, što u Teheranu odlučno odbacuju. Ističu da su Amerikanci odustali od zahtjeva za izmjenama iranskog odgovora u 14 tačaka tek kada su zaključili da ni diplomatski ni vojni pritisci ne daju željene rezultate.
Iako postoji spremnost za nastavak pregovora, najveća prepreka ostaje duboko nepovjerenje prema američkoj administraciji. Iranski zvaničnici i dalje sumnjaju u iskrenost Vašingtona kada je riječ o mirovnom prijedlogu te strahuju da bi Sjedinjene Američke Države, kao i u prethodnim mjesecima, mogle iznenada promijeniti kurs i ponovo pokrenuti neprijateljske aktivnosti protiv Irana.