Hladan tuš za Trampa: Iz Teherana poručili da ništa nije završeno, sporazum još nije odobren

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) spektakularno objavio da je "rat s Iranom završen" i da je postignut historijski sporazum, iz Teherana (Tehran) stižu znatno opreznije poruke. Iranske vlasti poručuju da ništa još nije konačno dogovoreno te da su tvrdnje o skorom potpisivanju sporazuma preuranjene špekulacije.

Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je da su informacije o navodnom postizanju konačnog sporazuma za sada isključivo predmet nagađanja.

- Izvještaji i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista špekulacija i ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu - navodi se u zvaničnom saopćenju.

Iranska novinska agencija Tasnim, bliska vlastima, navodi da nacrt sporazuma tek treba dobiti zvaničnu saglasnost iranskog rukovodstva. Prema njihovim izvorima, Iran je odbio najnovije izmjene koje je predložio Vašington (Washington), dok sadržaj dokumenta trenutno analiziraju nadležne institucije Islamske Republike.

Ipak, iz Teherana ne negiraju da se vode ozbiljni razgovori iza zatvorenih vrata. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je medijima da postoji "pozitivno razumijevanje" kada je riječ o ovom memorandumu o razumijevanju, ali da je njegova realizacija i dalje neizvjesna.