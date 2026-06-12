Skandal trese više država: Izraelska firma optužena za miješanje u izbore od Francuske do Njujorka

Izraelska kompanija BlackCore našla se pod novim optužbama za navodno miješanje u izborne procese u Njujorku (New York) i Škotskoj (Scotland), kao i za provođenje operacija u Angoli (Angola) i Togou (Togo), saopćila je francuska služba za borbu protiv dezinformacija Viginum.

Reuters je prošlog mjeseca objavio da francuske vlasti sumnjiče BlackCore za vođenje online kampanje diskreditacije usmjerene protiv troje kandidata za gradonačelnika iz radikalno lijeve i propalestinske stranke Nepokorena Francuska (LFI) tokom lokalnih izbora.

Na konferenciji za medije održanoj u četvrtak, zajedno s francuskim premijerom Sebastijenom Lekornijem (Sebastien Lecornu), direktor Viginuma Mark-Antoan Brijan (Marc-Antoine Brillant) izjavio je da su ih tehničke analize dovele direktno do ove izraelske kompanije. Viginum je potom predstavio detaljan izvještaj o navodnim aktivnostima BlackCorea širom svijeta.

"Ovaj modus operandi nije bio ograničen samo na općinske izbore u Francuskoj", rekao je Brijan. "Izgleda da je korišten i za provođenje vanjskih digitalnih operacija uplitanja u drugim zemljama ili regijama, kao što su Angola, Togo, izbori u Škotskoj i općinski izbori u Njujorku 2025. godine."

Ipak, Brijan je naglasio da još nije utvrđeno ko je angažovao BlackCore za aktivnosti u Francuskoj, jer istragom nisu identificirani nalogodavci.

Francuska traži odgovore od Izraela

Premijer Lekorni izjavio je da je francuska vlada zvanično zatražila pojašnjenja od Izraela (Israel) o djelovanju BlackCorea, kao i pomoć u utvrđivanju identiteta osoba ili grupa koje stoje iza kampanje diskreditacije.

"Nijednog trenutka ne sumnjam da bi, da je neka francuska privatna grupa s francuskog tla izvršila vanjsko digitalno uplitanje u Izraelu, oni učinili isto našem ambasadoru tamo", poručio je Lekorni.

Ambasada Izraela u Parizu (Paris) potvrdila je da ih je Francuska kontaktirala te navela da čekaju detalje francuske istrage kako bi pokrenuli vlastitu provjeru.

- Izrael, naravno, nema namjeru da se miješa u francuski politički proces, bilo na nacionalnom ili općinskom nivou - navedeno je u saopćenju ambasade.

Na meti propalestinski političari

Brijan nije precizirao ko je bio meta tokom prošlogodišnjih izbora u Njujorku, na kojima je pobijedio Zohran Mamdani. Njegova pobjeda izazvala je oduševljenje među brojnim mlađim progresivnim Jevrejima, ali i zabrinutost dijela tradicionalno proizraelski orijentisanih Njujorčana zbog njegove otvorene podrške palestinskom pitanju.

Mamdani, gradski zvaničnici Njujorka, Federalni istražni biro (FBI) i američka Agencija za cyber sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) nisu odgovorili ili nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

U naknadnom izvještaju Viginum je naveo da su otkriveni profili povezani s BlackCoreom koji su direktno ciljali Džona Svinija (John Swinney), prvog ministra Škotske.

Svinije je ranije situaciju u Gazi opisao kao "humanitarnu katastrofu koju je izazvao čovjek", navodeći da bi se tamo mogao odvijati genocid zbog velikog broja civilnih žrtava, masovnog razaranja i izjava pojedinih izraelskih zvaničnika. Ni on ni njegova Škotska nacionalna stranka (SNP) nisu odgovorili na upite medija.

Vlade Angole i Togoa također se još nisu oglasile povodom ovih navoda.

Prije nego što je nakon Reutersovih upita uklonila svoje online prisustvo, kompanija BlackCore predstavljala se kao "elitna kompanija za utjecaj, cyber sigurnost i tehnologiju izgrađena za modernu eru informacionog ratovanja".

U promotivnim materijalima navodili su da vladama i političkim kampanjama nude "vrhunske strategije, napredne alate i robusnu sigurnost za oblikovanje narativa". Kompanija do danas nije odgovorila na ponovljene zahtjeve medija za komentar.