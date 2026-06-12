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IMALA 46 GODINA

Tužne vijesti iz kraljevske porodice: Preminula princeza nakon skoro četiri godine u komi

Bajrakitijaba, koju su građani često zvali princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine

Bajrakitijaba Narendira Debjavati. Royal Household Bureau

A. O.

prije 46 minuta

Tajlandska princeza Bajrakitijaba Narendira Debjavati (Bajrakitiyabha Narendiradebyavati), najstarije dijete tajlandskog kralja Maha Vađiralongkorna (Maha Vajiralongkorn), preminula je u 47. godini, saopćila je kraljevska palata u petak. Smrt je uslijedila nakon višestrukih zdravstvenih komplikacija i gotovo četiri godine provedene u komi.

Hitna hospitalizacija

Princeza je u decembru 2022. godine hitno hospitalizovana nakon iznenadnog gubitka svijesti izazvanog srčanim problemima tokom boravka u provinciji Nakon Račasima (Nakhon Ratchasima) na sjeveroistoku zemlje.

Nakon toga helikopterom je prebačena u prijestonicu Bangkok (Bangkok), gdje je nastavila liječenje. Preminula je u četvrtak navečer nakon pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog intraabdominalnom infekcijom, kolitisom, niskim krvnim pritiskom, aritmijama i poremećajem zgrušavanja krvi, navedeno je u saopćenju palate.

Bajrakitijaba, koju su građani često zvali princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao kćerka tadašnjeg prijestolonasljednika Vađiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali (Soamsawali).

Zalaganje za poboljšanje uslova života

U Tajlandu (Thailand) će ostati upamćena po aktivnoj ulozi u javnom životu, zalaganju za poboljšanje uslova života zatvorenica te uspješnoj diplomatskoj karijeri.

Pravo je studirala na Univerzitetu Kornel (Cornell University), gdje je stekla magistarsku i doktorsku diplomu. Od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskoj Kancelariji državnog tužioca.

Od 2012. do 2014. godine obavljala je dužnost ambasadorice Tajlanda u Austriji (Austria), Sloveniji i Slovačkoj (Slovakia), nakon čega se vratila u Kancelariju državnog tužioca u Bangkoku.

Osnovala je i humanitarnu organizaciju posvećenu zaštiti prava zatvorenica, posebno žena koje su tokom izdržavanja kazne bile trudne.

Godine 2017. Komisija Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe imenovala ju je za ambasadoricu dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji.

Prelazak u vojnu službu

U vojnu službu prešla je 2021. godine, kada joj je dodijeljen čin generala. Obavljala je i funkciju načelnice štaba u Kraljevskoj sigurnosnoj komandi.

Princeza je bila jedno od troje djece kralja Vađiralongkorna koje je imalo zvanične kraljevske titule i pravo da naslijedi prijestolje prema ustavu zemlje.

Podsjetimo, u oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života.

# TAJLAND
# BANGKOK
# BAJRAKITIYABHA NARENDIRADEBYAVATI
# MAHA VAJIRALONGKORN
# NAKHON RATCHASIMA
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