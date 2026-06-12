Tužne vijesti iz kraljevske porodice: Preminula princeza nakon skoro četiri godine u komi

Tajlandska princeza Bajrakitijaba Narendira Debjavati (Bajrakitiyabha Narendiradebyavati), najstarije dijete tajlandskog kralja Maha Vađiralongkorna (Maha Vajiralongkorn), preminula je u 47. godini, saopćila je kraljevska palata u petak. Smrt je uslijedila nakon višestrukih zdravstvenih komplikacija i gotovo četiri godine provedene u komi.

Hitna hospitalizacija

Princeza je u decembru 2022. godine hitno hospitalizovana nakon iznenadnog gubitka svijesti izazvanog srčanim problemima tokom boravka u provinciji Nakon Račasima (Nakhon Ratchasima) na sjeveroistoku zemlje.

Nakon toga helikopterom je prebačena u prijestonicu Bangkok (Bangkok), gdje je nastavila liječenje. Preminula je u četvrtak navečer nakon pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog intraabdominalnom infekcijom, kolitisom, niskim krvnim pritiskom, aritmijama i poremećajem zgrušavanja krvi, navedeno je u saopćenju palate.

Bajrakitijaba, koju su građani često zvali princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao kćerka tadašnjeg prijestolonasljednika Vađiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali (Soamsawali).

Zalaganje za poboljšanje uslova života

U Tajlandu (Thailand) će ostati upamćena po aktivnoj ulozi u javnom životu, zalaganju za poboljšanje uslova života zatvorenica te uspješnoj diplomatskoj karijeri.

Pravo je studirala na Univerzitetu Kornel (Cornell University), gdje je stekla magistarsku i doktorsku diplomu. Od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskoj Kancelariji državnog tužioca.

Od 2012. do 2014. godine obavljala je dužnost ambasadorice Tajlanda u Austriji (Austria), Sloveniji i Slovačkoj (Slovakia), nakon čega se vratila u Kancelariju državnog tužioca u Bangkoku.

Osnovala je i humanitarnu organizaciju posvećenu zaštiti prava zatvorenica, posebno žena koje su tokom izdržavanja kazne bile trudne.

Godine 2017. Komisija Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe imenovala ju je za ambasadoricu dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji.

Prelazak u vojnu službu

U vojnu službu prešla je 2021. godine, kada joj je dodijeljen čin generala. Obavljala je i funkciju načelnice štaba u Kraljevskoj sigurnosnoj komandi.

Princeza je bila jedno od troje djece kralja Vađiralongkorna koje je imalo zvanične kraljevske titule i pravo da naslijedi prijestolje prema ustavu zemlje.

Podsjetimo, u oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života.