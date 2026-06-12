Odjekuju eksplozije u Hormuškom moreuzu: Amerikanci oborili iranske dronove

Iranski državni mediji objavili su u četvrtak, pozivajući se na vojni izvor, da su eksplozije koje su se čule u blizini Sirika povezane sa sukobom s plovilom koje je, prema njihovim tvrdnjama, prekršilo propisana pravila pokušavajući proći kroz Hormuški moreuz.

Prema navodima izvora, riječ je o naftnom tankeru koji je nakon upozorenja Mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC) bio primoran da se povinuje zabrani plovidbe kroz ovaj strateški pomorski prolaz.

Oboreni dronovi

Istovremeno, američki mediji prenijeli su da su snage Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak navečer oborile dva iranska drona kamikaze nakon što je Teheran navodno pokušao izvesti napad na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

Informaciju je objavio Fox News, pozivajući se na izjavu visokog zvaničnika američkog Ministarstva odbrane.

- Protok saobraćaja kroz tjesnac se nastavlja - rekao je američki zvaničnik.

Dodatne tenzije izazvale su i tvrdnje hakerske grupe Hanzala, koju povezuju s Iranom, da je izvršila upad u sisteme vodovodne infrastrukture u Kaliforniji (California). Prema pisanju iranskih medija, grupa navodi da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, američke napade na iranske civile i vodovodne objekte.

- Zvukovi eksplozija koji su se čuli u okrugu Sirik uzrokovani su akcijom Mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se suprotstavila neregularnom naftnom tankeru koji je pokušao ilegalno proći kroz Hormuški tjesnac, kršeći iranske sigurnosne direktive - navodi se u izvještaju.

Odgovor na događaje

Pozivajući se na sigurnosni izvor, agencija IRIB News objavila je da je incident uslijedio nakon, kako navode, novih činova agresije i pomorskih provokacija koje je prethodne noći izveo „teroristički režim SAD-a koji ubija djecu“ protiv južnih obala Irana.

Kao odgovor na te događaje, Mornarica IRGC-a pooštrila je kontrolu nad Hormuškim moreuzom te izdala više upozorenja da će svaki neovlašteni ili nesiguran prolazak biti tretiran kao ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti Irana i regionalnoj stabilnosti.

- Nakon zločinačkih akcija američke terorističke vojske na južnim obalama Irana, Mornarica IRGC-a zatvorila je Hormuški tjesnac za nesigurnu i provokativnu navigaciju - rekao je izvor.

- Kroz uzastopna obavještenja, jasno smo upozorili sva plovila protiv bilo kakvog pokušaja prolaska kroz moreuz. Takve akcije se smatraju direktnim kršenjem sigurnosti - dodao je.

Odlučne mjere

Izvor je naglasio da će Mornarica IRGC-a poduzimati odlučne mjere protiv svih plovila koja prekrše propisana pravila, bez obzira na njihovu zastavu ili nacionalnost.

- Kapetani i zapovjednici brodova ne bi trebali biti obmanuti lažnim uvjeravanjima ili provokacijama američkog terorističkog režima. Oni se moraju strogo pridržavati direktiva Mornarice IRGC-a i ostati usidreni na sigurnim lokacijama - upozorio je.

Prema njegovim riječima, plovilo koje je učestvovalo u posljednjem incidentu bio je naftni tanker koji je proglašen prekršiocem pomorskih propisa.

Nakon što je dobio upozorenja iranskih pomorskih snaga, tanker je odustao od pokušaja prolaska i povinovao se zabrani tranzita kroz Hormuški tjesnac.

Pojačan nadzor

Mornarica IRGC-a, kako navode iranski mediji, nastavlja s pojačanim nadzorom i patroliranjem jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora.

- Naše snage trenutno provode sveobuhvatan nadzor i patrolne operacije u Hormuškom tjesnacu. Svako plovilo koje pokuša proći kroz ovu vitalnu arteriju biće suočeno s čvrstim i odlučnim odgovorom - zaključio je izvor.