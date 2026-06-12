Video / Avion Turkish Airlinesa udario u radar, ima povrijeđenih

U trenutku incidenta u avionu se nalazilo 267 putnika. Zahvaljujući brzoj reakciji posade i dežurnih službi, svi putnici i članovi posade uspješno su evakuisani iz letjelice.

Avion kompanije Turkish Airlines danas je tokom kretanja prema parking poziciji na aerodromu u Antaliji (Antalya) udario u radarsku konstrukciju, pri čemu je jedna osoba lakše povrijeđena.

Medicinski timovi koji su se nalazili na terenu pružili su pomoć jednoj osobi koja je tokom evakuacije zadobila lakše tjelesne povrede. Ostali putnici nisu povrijeđeni, ali su, prema navodima nadležnih, pretrpjeli veliki stres i šok.

Na avionu je pričinjena značajna materijalna šteta, posebno na desnom krilu, dok je oštećena i infrastruktura zemaljskog radara na aerodromu.

Nadležne zrakoplovne vlasti i policijske ekipe odmah su izašle na mjesto događaja kako bi obavile uviđaj i utvrdile okolnosti koje su dovele do incidenta na aerodromskoj pisti.