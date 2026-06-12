Poznati detalji sporazuma koji Tramp želi hitno potpisati s Iranom: Vens putuje na ključne pregovore

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) priprema se za potpisivanje novog memoranduma o razumijevanju sa Iranom.

Kako navodi Axios, pozivajući se na diplomatske izvore, nacrt privremenog sporazuma predviđa trenutno otvaranje Hormuškog tjesnaca za međunarodni promet bez uvođenja naknada, kao i povlačenje američke pomorske blokade.

Dokument, u čijem su posredovanju učestvovali Katar i Pakistan, nosit će naziv Islamabadski sporazum, ukoliko ga na kraju potvrde i Vašington (Washington) i Teheran.

Ključne tačke sporazuma uključuju:

- Produženje primirja: Prekid vatre bit će produžen za 60 dana, što uključuje i teritoriju Libana. Tokom ovog perioda vodit će se intenzivni nuklearni pregovori.

- Deblokada plovidbe: Hormuški tjesnac se mora otvoriti odmah, s ciljem da se u roku od 30 dana obim pomorskog saobraćaja vrati na predratni nivo. Zauzvrat, SAD će ukinuti blokadu Irana.

- Ublažavanje sankcija: SAD će Iranu izdati privremene dozvole za prodaju nafte tokom 60 dana, što će Teheranu donijeti prijeko potrebne prihode. Dalje ukidanje sankcija direktno će zavisiti od toga da li Iran poštuje dogovoreno.

Jedna od ključnih stavki je i okvir za rješavanje pitanja iranskih zaliha visokoobogaćenog uranija. Prema navodima visokog američkog zvaničnika, Tramp je pristao na opciju da se iranski uranij razrijedi unutar zemlje, ali pod strogim nadzorom inspektora Ujedinjenih nacija (UN). Ipak, bilo kakve trajne mjere u vezi s nuklearnim programom zavisit će od drugog, znatno detaljnijeg sporazuma.

Vens leti za Ženevu

Iako je Donald Tramp najavio da očekuje ceremoniju potpisivanja već tokom predstojećeg vikenda, situacija je još uvijek neizvjesna. Četiri transportna aviona C-17 američkih zračnih snaga već su poletjela prema Evropi kako bi prebacila opremu potrebnu za potencijalno putovanje potpredsjednika Džej di Vensa (JD Vancea) na ceremoniju u Ženevu.

S druge strane, portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Teheran "još nije donio konačnu odluku". Iako je sporazum odobren na visokim nivoima u Iranu, izvori navode da konačni blagoslov još uvijek nije dao vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei).

Prema saznanjima diplomata, ključni proboj u pregovorima postignut je nakon višesatnih razgovora između katarskog posrednika Al Tavadija (Al-Thawadija) i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Argačija (Abbasa Araghchija). Al-Thawadi je tokom sastanka u Teheranu bio na stalnoj telefonskoj vezi s Trumpovim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Sudbina o milijardi iranskih dronova

Zanimljivo je da je Trumpova objava o postizanju dogovora potpuno iznenadila izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua). Izvori bliski administraciji tvrde da je Netanjahu ostao potpuno po strani ("u mraku") te da je proteklih dana grozničavo pozivao saveznike bliske Trampu kako bi saznao šta se zapravo dešava.

Najveća nepoznanica ostaje sudbina milijardi iranskih dolara koji su zamrznuti u inostranstvu. Dok Iran insistira na tome da dio novca dobije odmah po potpisivanju, SAD traži da se sredstva puštaju u ratama, u zavisnosti od ispunjavanja obaveza.

Postoje sumnje da bi ovo pitanje moglo biti riješeno tajnim popratnim sporazumom, što zvanični Vašington (Washington) demantuje. Trenutno se razmatra mehanizam prema kojem bi Iran dobio pristup dijelu sredstava u Kataru, ali isključivo za kupovinu humanitarne robe.

Bijela kuća je u protekla dva mjeseca nekoliko puta vjerovala da je sporazum blizu, ali su pregovori propadali u posljednjem trenutku. Ipak, diplomate su ovog puta optimistične da će tekst sporazuma opstati i da je Bliski istok na pragu privremenog smirivanja tenzija.