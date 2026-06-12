Tramp u posljednji trenutak otkazao napad na Iran

Američka vojska bila je u završnoj fazi priprema za masovne zračne udare na Iran, koji su trebali biti pokrenuti u roku od nekoliko sati, ali je operacija iznenada otkazana po nalogu američkog predsjednika Donalda Tramp (Trumpa).

Prema navodima američkih medija, bombarderi i prateće jedinice bili su spremni za polijetanje nakon što je prethodno donesena odluka o pokretanju napada. Međutim, svega tri sata prije planiranog početka, stigla je nova naredba o obustavi operacije.

Tramp je kasnije poručio da je odluka donesena nakon napretka u diplomatskim pregovorima i dogovorima koji su u tom trenutku bili u završnoj fazi. Istovremeno, izvori iz Pentagona navode da je situacija bila izuzetno napeta i da su sve snage bile u punoj pripravnosti.

Odluka o prekidu udara uslijedila je nakon intenzivnih dešavanja u regiji, uključujući razmjenu napada između američkih i iranskih snaga te pokušaje međunarodnih posrednika da spriječe dalju eskalaciju sukoba.

Iranska strana poručila je da pregovori još nisu završeni i da se razgovori nastavljaju, uz tvrdnje da postoje otvorena pitanja koja tek treba riješiti.