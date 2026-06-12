Misteriozna poruka ispisana na Nacionalnom Trgu, vlasti pokrenule istragu

Brojevi "8647" - fraza koja se obično koristi za označavanje protivljenja predsjedniku Donaldu Trumpu - pojavili su se ugravirani u travu na Nacionalnom trgu (National Mall) u četvrtak, nekoliko dana prije nego što se očekuje ogromna gužva u tom području za UFC meč na Trumpov rođendan u nedjelju.

Slike uživo snimljene web kamerom s vrha Vašingtonskog spomenika prikazuju brojeve koji se pojavljuju kao mrtva trava duž velikog dijela trgovačkog centra, istočno od Spomenika Drugog svjetskog rata. Nije jasno kada su se oznake prvi put pojavile. Brojevi nisu bili vidljivi na fotografijama Nacionalnog trgovačkog centra snimljenim 5. juna od strane Getty Images.

Činilo se da oznake nisu lako prepoznatljive od nivoa tla u četvrtak poslijepodne. Svjedoci su rekli da je nekoliko vozila hitne pomoći blokiralo područje oko 13 sati, dok je padobranski tim američke vojske Zlatni vitezovi sletio na trgovački centar.

Portparol Bijele kuće Davis Ingle rekao je za CNN da "svako ko se upušta u političko nasilje ili kulturu atentata ili ih podržava mora biti osuđen na najoštriji mogući način".

Tajna služba i FBI su odgodili komentar američkoj policiji parkova, za koju agencije tvrde da vodi istragu o oznakama. Izvor iz policije rekao je za CNN da će Tajna služba sarađivati ​​s policijom parkova kada zvaničnici pronađu osumnjičenog.

Glasnogovornik policije parka rekao je da uzrok promjene boje trave nije utvrđen. Uzorci su prikupljeni za testiranje, rekao je glasnogovornik.

Snimak sa EarthCam kamere prikazuje brojeve "8647" kako se polako pojavljuju tokom nekoliko dana na Nacionalnom trgu (National Mall).

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova, koje upravlja Nacionalnim tržnim centrom, u saopštenju je opisao oznake kao "poremećeni vandalizam" koji "neće biti tolerisan".

"Ministarstvo ozbiljno shvata svaku prijetnju predsjedniku, a naša američka parkovna policija će istražiti ovaj incident i pozvati odgovorne na odgovornost", rekao je glasnogovornik.

Brojevi su korišteni za signaliziranje protivljenja Trumpu, iako ih je njegova administracija protumačila kao prijetnju predsjedniku. U aprilu je Ministarstvo pravde podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja zbog prijetnji predsjedniku zbog objavljivanja slike na Instagramu na kojoj su brojevi napisani u morskim školjkama.

Broj "86" se često koristi kao šifra u ugostiteljstvu, što znači da se treba riješiti ili ukloniti narudžbu ili gosta, a Trump je 47. predsjednik.