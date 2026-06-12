Uzbuna na aerodromu u Hamburgu: Svi letovi odgođeni, u toku policijska pretraga terminala

Sigurnosna zona na aerodromu u Hamburgu evakuisana je zbog "policijske situacije", što je dovelo do privremene obustave svih letova i kašnjenja, saopćila je njemačka Savezna policija.

Prema navodima policije, svi putnici su morali napustiti prostor iza bezbjednosnih kontrola, uključujući i one koji su već bili ukrcani u avione, prenio je Spiegel.

U toku je detaljna pretraga terminala, ali vlasti za sada nisu saopćile šta je izazvalo bezbjednosnu uzbunu. Njemačka policija nije iznijela dodatne detalje o prirodi incidenta, navodeći samo da se provode bezbjednosne provjere.