Uzbuna na aerodromu u Hamburgu: Svi letovi odgođeni, u toku policijska pretraga terminala

Sigurnosna zona na aerodromu u Hamburgu evakuisana je zbog "policijske situacije", što je dovelo do privremene obustave svih letova i kašnjenja, saopćila je njemačka Savezna policija.
Prema navodima policije, svi putnici su morali napustiti prostor iza bezbjednosnih kontrola, uključujući i one koji su već bili ukrcani u avione, prenio je Spiegel.
U toku je detaljna pretraga terminala, ali vlasti za sada nisu saopćile šta je izazvalo bezbjednosnu uzbunu. Njemačka policija nije iznijela dodatne detalje o prirodi incidenta, navodeći samo da se provode bezbjednosne provjere.
U sličnim slučajevima, ovakve mjere često se preduzimaju zbog prijavljenih sumnjivih predmeta ili drugih potencijalnih bezbjednosnih prijetnji, piše Spiegel.
Prema izvještajima sa aerodroma, letovi su kasnili i do tri sata, dok je zatvaranje obuhvatilo isključivo dio terminala iza bezbjednosnih punktova. Ostali dijelovi aerodroma ostali su otvoreni za putnike.
Incident se dogodio dok njemačke oružane snage na aerodromu sprovode redovne vojne vježbe.
Od početka sedmice na aerodromu "Helmut Šmit'' (Helmut Schmidt) stacionirano je šest borbenih aviona tipa "Tornado", koji u okviru vježbe izvode poletanja i slijetanja paralelno sa civilnim vazdušnim saobraćajem.