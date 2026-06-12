Pregovori SAD i Irana: Teheran otkrio detalje mogućeg sporazuma i postavio "crvene linije"

Iranski državni mediji objavili su ključne tačke nacrta memoranduma o razumijevanju između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država, kojim bi se, prema tim navodima, mogao okončati višemjesečni sukob. Iako je američki predsjednik Donald Tramp optimistično poručio da je veliki dogovor postignut, zvanični Teheran i dalje zauzima oprezan stav i ističe svoje “crvene linije”.

Kontrola nad Hormuzom

Suprotno navodima zapadnih medija, Iran jasno poručuje da se u nacrtu sporazuma ne govori o trajnom odricanju kontrole nad Hormuškim moreuzom, jednom od ključnih tačaka globalnog transporta nafte.

- Iran se neće obavezati da će se odreći kontrole nad Hormuškim moreuzom. Jedino pitanje koje se spominje u memorandumu o razumijevanju jeste povratak normalne plovidbe kroz Hormuški moreuz nakon završetka rata - prenijeli su iranski državni mediji, uključujući agenciju IRNA.

Teheran insistira da je osnovni cilj ovog dokumenta potpuno okončanje rata na svim frontovima, a ne samo “produženje primirja”.

Prema nacrtu od 14 tačaka koji je objavila agencija Mehr, ukoliko memorandum bude zvanično potpisan, Vašington bi se obavezao da izvrši pritisak na Izrael kako bi se rat u Libanu okončao i postigao prekid vatre na svim regionalnim frontovima.

Zamrznuta iranska imovina

Kao jedan od ključnih ustupaka Teheranu predviđen je mehanizam za oslobađanje zamrznute iranske imovine. Prema navodima međunarodnih medija, riječ je o oko 24 milijarde dolara. Dio sredstava bio bi oslobođen odmah nakon potpisivanja sporazuma, dok bi ostatak bio postepeno deblokiran tokom prelaznog perioda.

Pitanje američkih sankcija i iranskog nuklearnog programa u ovoj fazi ostaje “po strani” i ostavlja se za period nakon potpisivanja memoranduma. Sporazum predviđa rok od 60 dana za intenzivne pregovore o trajnom nuklearnom dogovoru.

Nuklearno pitanje

Zvanični Teheran naglašava da u ovom trenutnom memorandumu ne preuzima obaveze u vezi s nuklearnim pitanjem, niti se druga strana odmah obavezuje na potpuno ukidanje sankcija.

Državna agencija IRNA posebno ističe da Iran zadržava pravo na obogaćivanje uranijuma i tokom tog 60-dnevnog roka. S druge strane, Sjedinjene Američke Države očekuju ukidanje pomorske blokade iranskih luka i potpuno uklanjanje podvodnih mina iz moreuza.

Iako je Donald Tramp izjavio da je naredio obustavu novih vojnih udara na Iran jer je, kako je naveo, “sporazum uskoro spreman za potpisivanje”, portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei bio je znatno oprezniji, poručivši da je tekst uglavnom usaglašen, ali da Teheran još uvijek nije donio konačnu odluku.

Prema najnovijim informacijama zapadnih diplomatskih izvora, memorandum bi mogao biti potpisan već u nedjelju, a kao moguća lokacija sastanka delegacija spominje se Švicarska.

Očekuje se da bi dokument mogli potpisati američki potpredsjednik Džej Di Vens i predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Baker Galibaf.