Ukrajina muku muči s manjkom vojnika: Zelenski diže plaće i traži strance

Ukrajina će povećati plaće vojnicima i pokušati privući veći broj boraca iz inostranstva, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski u petak. Ove mjere dolaze u trenutku kada se ukrajinska vojska, nakon četiri godine rata s Rusijom, suočava s ozbiljnim nedostatkom ljudstva, piše Reuters.

Vlada Volodimira Zelenskog još je u maju saopštila da razmatra dodatne korake kako bi povećala broj vojnika, nakon što su pregovori s Rusijom o okončanju rata zapeli. Nakon sastanka s ključnim ministrima, Zelenski je u svom dnevnom obraćanju poručio:

- Dogovorili smo kako finansijski ojačati našu odbranu i nastaviti s transformacijom ukrajinske vojske.

Dodao je da će vlada usvojiti konkretan mehanizam te da bi prve isplate po novom sistemu mogle početi već u junu.

Veća izdvajanja za odbranu

Ukrajina je od Evropske unije osigurala zajam od 90 milijardi eura, što vladi omogućava da ove godine poveća izdvajanja za odbranu na rekordnih 4,4 biliona hrivnji (oko 82,5 milijardi eura). Očekuje se da sredstva počnu pristizati tokom ovog mjeseca.

Zelenski je najavio da će osnovna vojna plaća biti povećana za trećinu, na 30.000 hrivnji (oko 600 eura).

Vojni analitičari i ekonomisti navode da je cilj ovog poteza usklađivanje s prosječnom platom u zemlji, koja je zbog manjka radne snage tokom rata stalno rasla. Vojnici pješadije na prvoj liniji fronta mogli bi primati prosječnu mjesečnu plaću od 300.000 hrivnji (oko 6.000 eura), što je značajno povećanje u odnosu na sadašnjih 100.000 do 150.000 hrivnji.

Planirano je i uvođenje novih ugovora na određeno vrijeme za borbene zadatke, u trajanju od 10, 14 ili 24 mjeseca.

Regrutacija stranih boraca

Kijev također planira pojačati regrutaciju stranih boraca. Zelenski je poručio da se otvaraju dodatni kanali za njihovo angažovanje.

- Naložio sam da se stvori znatno više mogućnosti za regrutaciju stranih dobrovoljaca u ukrajinsku vojsku i da se u tom smislu otvori više kanala za novačenje - rekao je Zelenski.

Prema procjenama ukrajinskih vojnih publikacija, od početka rata ukrajinskoj vojsci pridružilo se oko 10.000 stranih dobrovoljaca iz više od 70 zemalja.