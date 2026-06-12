Putin se obratio vojnicima: Ne napredujemo onoliko brzo koliko bismo željeli

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će ruske snage pojačati napade na ukrajinsku infrastrukturu s ciljem, kako je naveo, “odvraćanja” udara na ciljeve unutar Rusije. Kako prenose ruski mediji, Putin je to rekao na sastanku s pripadnicima oružanih snaga Rusije.

- S obzirom na to šta oni rade, moramo, i to nam je sljedeći zadatak, adekvatno odgovoriti. To činimo i nastavit ćemo da pojačavamo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih odvratili od napada na naše civilne objekte - rekao je Putin.

Dodao je da ukrajinski napadi nanose štetu ruskoj ekonomiji, ali tvrdi da se ona brzo oporavlja.

- Što se tiče ekonomije, naravno, šteta se nanosi. Ali sve se brzo oporavlja, neće uspjeti da stvore ozbiljne probleme za nas - naglasio je.

Naveo je da je u zoni “specijalne vojne operacije” raspoređeno više od 700.000 ruskih vojnika. Također je istakao da ruske vlasti razmatraju obrazovne programe za učesnike “specijalne vojne operacije”, kao i mogućnosti medicinske rehabilitacije i zapošljavanja nakon povratka iz službe.

Putin je priznao da ruske snage u Ukrajini ne napreduju “onoliko brzo koliko bi Moskva željela”, ali je dodao da ipak bilježe postepeni napredak.

- Polako, korak po korak, vraćamo naše teritorije pod kontrolu. To ćemo i ostvariti, u to niko ne može sumnjati - rekao je Putin.

Ukrajinska ratna avijacija ranije je upozorila da postoji velika vjerovatnoća lansiranja ruskih balističkih projektila s testnog poligona Kapustin Jar u naredna 24 sata.