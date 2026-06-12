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BLIŽI SE KRAJ RATA?

Pakistanski premijer: Postignut konačan tekst mirovnog sporazuma između SAD i Irana

Mir nikada nije bio bliži, poručio je

Šehbaz Šarif. AP Photo/Altaf Qadri

M. Až.

prije 34 minute

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopćio je da je postignut “konačan, usaglašen tekst mirovnog sporazuma” između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U objavi na društvenoj mreži X, Šarif je naveo da Pakistan sada aktivno radi s obje strane na daljoj fazi procesa.

- Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane na finalizaciji narednih koraka - napisao je Šarif.

Zaključio je porukom: "Mir nikada nije bio bliži".

# PAKISTAN
# SHEHBAZ SHARIF
# IRAN
# SAD
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