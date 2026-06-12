Trampova administracija uvjerena da će Izrael pristati na sporazum

Administracija Donalda Trampa uvjerena je da će Izrael na kraju prihvatiti sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio je visoki američki zvaničnik, uprkos dugogodišnjem skepticizmu izraelskog premijera, piše CNN.

Zvaničnik je naveo da svi detalji sporazuma još nisu u potpunosti predstavljeni regionalnim saveznicima, ali da u Vašingtonu vjeruju kako će Izrael promijeniti stav nakon što ih upoznaju.

- Vjerujemo da će, kada vide sve uslove sporazuma i shvate da Iranci moraju ispuniti svoje obaveze prije nego što im mi pružimo bilo kakve pogodnosti, time biti zadovoljni - rekao je zvaničnik novinarima. Potvrdio je i da je predsjednik Donald Tramp u četvrtak razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Netanjahuov skepticizam

Netanjahu je, prema navodima izvora, i ranije bio skeptičan prema mogućnosti dogovora s Iranom, a zabrinutost je posljednjih sedmica dodatno porasla zbog mogućnosti da bi sporazum mogao biti previše blag iz izraelske perspektive.

Visoki zvaničnik administracije priznao je "određeni skepticizam" Izraela, koji pripisuje "pogrešno prenesenim informacijama u javnosti".

- Uvjereni smo da će sporazum koji na kraju postignemo, ako do njega dođe, biti takav da će njime svi u regionu biti zadovoljni - dodao je.

Moguće akcije u Libanu

Zvaničnik nije isključio mogućnost izraelske vojne akcije u Libanu, koja bi mogla uticati na diplomatske napore SAD-a i Irana. Odgovornost je, kako je naveo, na Hezbolahu i Iranu.

Naveo je da "širi regionalni mirovni sporazum" uključuje Liban, Izrael i Zaljev, ali i naglasio: "to ne znači da se odriču prava na samoobranu".

- Ako Iranci ne ispune svoj dio obaveza, ne bih očekivao da Izraelci neće odgovoriti - zaključio je zvaničnik.