Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LUDNICA U GRADU SOLI

Pogledajte atmosferu u Tuzli uoči utakmice BiH - Kanada

Tuzla, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, čeka prvi zvižduk i početak nastupa reprezentacije na Mundijalu

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+6
M. Až.

prije 34 minute

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade večeras u Torontu igraju meč prvog kola grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica se s velikim interesovanjem prati i u Tuzli, gdje vlada navijačka atmosfera uoči prvog nastupa Zmajeva.

Trg slobode prepun je navijača koji s nestrpljenjem čekaju početak utakmice i nadaju se pobjedi Zmajeva.

Cijeli grad je u plavo-žutim bojama, a zastave, dresovi i navijački rekviziti vidljivi su na svakom koraku.

Tuzla, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, čeka prvi zvižduk i početak nastupa reprezentacije na Mundijalu.

# ZMAJEVI
# TUZLA
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.