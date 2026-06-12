Pogledajte atmosferu u Tuzli uoči utakmice BiH - Kanada

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade večeras u Torontu igraju meč prvog kola grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica se s velikim interesovanjem prati i u Tuzli, gdje vlada navijačka atmosfera uoči prvog nastupa Zmajeva.

Trg slobode prepun je navijača koji s nestrpljenjem čekaju početak utakmice i nadaju se pobjedi Zmajeva.

Cijeli grad je u plavo-žutim bojama, a zastave, dresovi i navijački rekviziti vidljivi su na svakom koraku.

Tuzla, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, čeka prvi zvižduk i početak nastupa reprezentacije na Mundijalu.