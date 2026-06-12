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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp nazvao reprezentativce SAD-a prije utakmice: "Imamo dobre šanse za osvajanje SP-a"

Navijat ćemo svi za vas, poručio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

prije 27 minuta

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) neće prisustvovati prvoj utakmici svoje reprezentacije protiv Paragvaja, koja se igra u noći sa petka na subotu po našem vremenu. Umjesto dolaska na stadion, Tramp je telefonom uputio poruku podrške ekipi SAD-a.

- Navijat ćemo svi za vas. Nema pritiska, on je nestao. Zabavite se - poručio je Tramp, kako prenose američki mediji.

Selektoru Maurisiju Poketinu rekao je: "Ti si fantastičan čovjek i fantastičan trener. Imamo dobre šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo. Želim vam svima sreću."

# SAD
# DONALD TRUMP
# MUNDIJAL 2026
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