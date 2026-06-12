Tramp nazvao reprezentativce SAD-a prije utakmice: "Imamo dobre šanse za osvajanje SP-a"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) neće prisustvovati prvoj utakmici svoje reprezentacije protiv Paragvaja, koja se igra u noći sa petka na subotu po našem vremenu. Umjesto dolaska na stadion, Tramp je telefonom uputio poruku podrške ekipi SAD-a.

- Navijat ćemo svi za vas. Nema pritiska, on je nestao. Zabavite se - poručio je Tramp, kako prenose američki mediji.

Selektoru Maurisiju Poketinu rekao je: "Ti si fantastičan čovjek i fantastičan trener. Imamo dobre šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo. Želim vam svima sreću."