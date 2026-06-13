Tajni dogovor u sjeni rata: Katar nudio potres na energetskom tržištu da spasi plinskog giganta

Katar je tokom rata vodio tajne pregovore s Iranom, nudeći pomoć u destabilizaciji svjetskih energetskih tržišta kako bi Teheran zauzvrat poštedio njegovo ključno plinsko postrojenje Ras Laffan.

Tako piše The Washington Post, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.

Prema navodima lista, Iran nije dao čvrstu garanciju da neće napasti postrojenje koje osigurava petinu svjetske proizvodnje prirodnog plina. Ipak, Katar je vjerovao da bi mogao postići prešutni dogovor s iranskom stranom.

Obustava rada

Doha je, navodno, ponudila obustavu proizvodnje plina, što bi izazvalo poremećaje na globalnom energetskom tržištu i povećalo pritisak na Sjedinjene Američke Države (United States) i Izrael. Rad postrojenja zaista je bio obustavljen trećeg dana rata.

Američki zvaničnici, na koje se poziva The Washington Post, tvrde da su Centralna obavještajna agencija (CIA) i visoki zvaničnici administracije Donalda Trampa (Donald Trump) bili upoznati s katarskom ponudom upućenom Iranu.

Presretanje komunikacije

Do tih saznanja došli su nakon presretanja komunikacije iranskih čelnika tokom američkih nadzornih operacija.

The Washington Post navodi da je Iran u martu ipak izveo napad na postrojenje. Tom prilikom uništeni su dijelovi objekta, kao i ključna infrastruktura odgovorna za 20 posto njegove proizvodnje ukapljenog prirodnog plina.

Time su dovedeni u pitanje međunarodni ugovori vrijedni više milijardi dolara.