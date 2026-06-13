Dogovor na pomolu: Iran najavio skoro otvaranje Hormuškog moreuza i kraj američke blokade

Sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana je blizu, a trebao bi uključivati i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

To je za državnu televiziju izjavio iranski ministar vanjskih poslova Sejed Abas Aragči (Seyed Abbas Araghchi), navodeći da dogovor predviđa i ukidanje američke blokade Irana, dok bi se razgovori o iranskom nuklearnom programu vodili naknadno, piše BBC.

Sukob je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima širom Irana, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu. Iran je potom zatvorio Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih pomorskih ruta za svjetsku opskrbu naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Iako je u aprilu postignuto primirje, SAD i Iran su povremeno nastavili razmjenjivati vatru, uključujući i dva uzvratna napada tokom ove sedmice.

Detalji sporazuma

Američki zvaničnici potvrdili su pojedine detalje sporazuma. Prema njihovim navodima, Hormuški moreuz bio bi ponovo otvoren u zamjenu za ukidanje američke blokade iranskog pomorskog saobraćaja, a obje mjere stupile bi na snagu gotovo odmah.

Nakon toga uslijedio bi period od 60 dana pregovora fokusiranih na iranski obogaćeni uranij, ključnu komponentu za izradu nuklearnog oružja.

Kako navode zvaničnici, cilj je uništenje cjelokupnog materijala na licu mjesta, a potom i njegovo uklanjanje iz zemlje, iako način provođenja tog plana još nije definiran. Kada je riječ o ekonomskim pitanjima, američki zvaničnici ističu da neće biti unaprijed isplaćenog novca, odbacujući ranije tvrdnje Irana o odmrzavanju dijela državne imovine prije početka pregovora.

Umjesto toga, predviđena je postepena reintegracija Irana u svjetsku ekonomiju, kroz fazno ukidanje sankcija i odmrzavanje imovine. Sporazum također predviđa da Iran obustavi finansiranje posredničkih grupa u regiji, među kojima je i Hezbolah.

Proturječne izjave

Američki zvaničnici naglašavaju da memorandum o razumijevanju nije zasnovan na povjerenju ili obećanjima, već na konkretnom provođenju dogovorenih mjera. To znači da bi Iran ekonomske pogodnosti ostvarivao tek nakon potvrde da je ispunio svoje obaveze.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u četvrtak da je otkazao „planirane napade“ na Iran jer su pregovarači „upravo postigli veliko rješenje“. Međutim, nakon što su iranski mediji u petak objavili detalje navodnog sporazuma u 14 tačaka, Trump je poručio da to „nema nikakve veze s dogovorenim uslovima“ i da „nema nikakve veze s istinom“.

Nekoliko sati kasnije premijer Pakistana Šebaz Šarif (Shehbaz Sharif), čija je zemlja učestvovala u posredovanju, potvrdio je da je Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana usaglašen te da se čeka njegova finalizacija.

Uprkos nejasnoćama, Aragči je izrazio optimizam.

- Čim se završe posljednje faze naših pregovora, ovaj sporazum bit će potpisan i objavljen. To bi se moglo dogoditi idućih dana. Vrlo sam optimističan - poručio je.

Iranska i izraelska stajališta

Iranski ministar istakao je da je ukidanje američke pomorske blokade prva tačka memoranduma.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, rekao je da njegovo upravljanje „više neće biti kao prije“. Iran od zatvaranja moreuza insistira na naplati prolaska brodova, dok SAD zahtijeva slobodan prolaz za sav pomorski saobraćaj.

Aragči je također naveo da memorandum predviđa i okončanje sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu (Lebanon). Ranije su američki izvori tvrdili da Liban možda neće biti obuhvaćen sporazumom, što je, prema tim navodima, bio zahtjev Irana. Dodao je i da Iran sebe smatra pobjednikom rata sa SAD-om.

Izrael nije uključen u pregovore, a izraelski premijer poručio je da će njegova zemlja napasti Hezbolah ukoliko nastavi s napadima na sjever Izraela.

Zapadne države već decenijama optužuju Iran da nastoji razviti nuklearno oružje, što vlasti u Teheranu negiraju, tvrdeći da je njihov nuklearni program isključivo miroljubive prirode.

Iako iz SAD-a, Irana, kao i iz Pakistana i Katara (Qatar), koji imaju ulogu posrednika, stižu poruke opreznog optimizma, put do konačnog sporazuma još nije završen. Slični dogovori propadali su i ranije u završnim fazama pregovora. Prema tvrdnjama američke administracije, razlika je ovog puta u većem optimizmu i većoj otvorenosti kada je riječ o sadržaju sporazuma.