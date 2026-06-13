Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragua u zajedničkoj operaciji SAD i Venecuele

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua, Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao "Ninjo Gerero".

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela "brz i smrtonosan napad", u operaciji koja je, prema njegovim riječima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.

- Kao rezultat, teroristi Tren de Arague više nemaju sigurno utočište u Venecueli niti bilo gdje drugo i, pod mojim rukovodstvom, pronaći ćemo te zločeste ubice i vođe narko kartela bilo kad, bilo gdje, i poslati ih u dubine pakla gdje i pripadaju - napisao je Tramp.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da je napad izveden ranije ove nedelje na kompleks povezan sa bandom Tren de Aragua u Venecueli, prenosi CBS.

Zajednička operacija

Ministarstvo komunikacija Venecuele potvrdilo je da je Gerero Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venecuelanskih sigurnosnih snaga usmjerenoj protiv organizovanog kriminala u državi Bolivar.

Prema navodima američkih vlasti, Gerero Flores je bio traženi bjegunac protiv kojeg je prošle godine podignuta optužnica u Njujorku zbog reketiranja, zavere za pružanje materijalne podrške teroristima i trgovine kokainom.

State department je za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja nudio nagradu od pet miliona dolara.

Savezni tužioci tvrde da je Gerero Flores više od decenije predvodio Tren de Aragua, organizaciju koja je od zatvorske bande prerasla u međunarodnu kriminalnu mrežu prisutnu širom američkog kontinenta.

Krivična djela

Optužen je za trgovinu drogom i ljudima, iznude i druga teška krivična djela.

Gerero Flores je ranije više puta boravio u zatvoru Tokoron u Venecueli, odakle je, prema navodima tužilaštva, upravljao aktivnostima bande.

Bio u bjekstvu

Posljednji put je pobjegao 2023. godine i od tada je bio u bjekstvu.

Operacija je uslijedila nekoliko mjeseci nakon promjene vlasti u Venecueli i svrgavanja bivšeg predsjednika Nikolasa Madura, koji se suočava sa optužbama američkih tužilaca za trgovinu narkoticima i povezanost sa kriminalnim grupama, uključujući Tren de Aragua.

Trampova administracija je ranije označila Tren de Aragua kao stranu terorističku organizaciju i pojačala aktivnosti protiv te grupe, za koju tvrdi da predstavlja ozbiljnu sigurnosnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

Međutim, pojedini američki obavještajni izvještaji su osporavali tvrdnje da venecuelanska vlada direktno rukovodi aktivnostima te organizacije.