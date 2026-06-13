Iran zatrpao tunele i postavio mine: Američki plan za preuzimanje uranijuma u Fordowu doveden u pitanje

Iran je posljednjih sedmica značajno pojačao mjere zaštite svojih zaliha uranijuma obogaćenog gotovo do nivoa potrebnog za izradu nuklearne bombe, tvrdi CNN pozivajući se na pet izvora upoznatih s američkim obavještajnim podacima.

Prema tim navodima, iranske vlasti su namjerno zatrpale tunele koji vode do skladišta nuklearnog materijala i postavile mine na ulazima, nakon što su se pojavile informacije da su američka i iranska vojska razmatrale operaciju preuzimanja postrojenja Fordow, gdje se nalazi visoko obogaćeni uranijum.

Znatno teži materijal

Izvori navode da je pristup oko pola tone ovog materijala danas znatno teži, opasniji i dugotrajniji nego prije mjesec dana, kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) javno nagovijestio mogućnost vojne zapljene.

Dodatna utvrđenja koja je Iran postavio predstavljaju novi izazov za plan administracije Donalda Trampa i Teherana o uklanjanju i uništavanju obogaćenog uranijuma. Istovremeno se otvara pitanje ko bi uopće mogao preuzeti zahtjevan i opasan zadatak njegovog izvlačenja.

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN) nije odgovorila na zahtjev za komentar, dok ni Bijela kuća nije odmah reagovala na upite CNN-a.

Jedan od glavnih prioriteta

Tramp je više puta isticao da je osiguravanje ovog nuklearnog materijala jedan od glavnih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o okončanju sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Prema riječima visokog zvaničnika američke administracije, dvije strane sve su bliže dogovoru prema kojem bi Iran predao svoje zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Američkim Državama. Plan predviđa uništavanje materijala na licu mjesta, nakon čega bi bio iznesen iz zemlje.

Ipak, američki i iranski zvaničnici posljednjih dana iznose različite verzije mogućeg sporazuma, pa njegovi konačni uslovi još nisu poznati. Dodatne kontroverze izazvalo je curenje navodnog nacrta sporazuma u jednu poluslužbenu iransku novinsku agenciju, nakon čega je Tramp burno reagovao na društvenim mrežama.

Prema riječima više izvora, čak bi i samom Iranu sada bilo teško doći do zakopanog nuklearnog materijala. Za njegovo izvlačenje bila bi potrebna teška mehanizacija, kao i složene operacije deminiranja.

- Ako je ovo izvještavanje tačno, to bi definitivno zakomplikovalo preuzimanje visoko obogaćenog uranijuma (HEU) - rekao je Skot Roker (Scott Roecker), bivši direktor Ureda za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj administraciji za nuklearnu sigurnost (NNSA).

On smatra da bi takva situacija mogla pružiti Teheranu dodatni prostor za prikrivanje dijela svojih nuklearnih aktivnosti.

- Ako pregovarači zahtijevaju da Iran donese cjelokupne zalihe na centralnu lokaciju radi verifikacije i na kraju uklanjanja ili osiromašivanja materijala“, to bi prebacilo teret na Teheran da pristupi i „pruži puni inventar“ obogaćenog uranijuma - rekao je Roker.

Ali, „u ovom scenariju, brinuo bih se da će Iran tvrditi da je dio visoko obogaćenog uranijuma nepristupačan“, kazao je Roker. „Ne bismo imali potpuno povjerenje da Iran ne bi mogao zadržati pristup tom materijalu u nekom trenutku u budućnosti.“

Međunarodna zajednica vjeruje da se najveći dio zaliha nalazi u urušenim tunelima nuklearnog kompleksa Isfahan (Isfahan) u centralnom dijelu Irana, dok se ostatak čuva na drugim lokacijama.

CNN podsjeća da je sredinom maja američka vojska bila spremna za operaciju zapljene nuklearnog materijala, ali je procijenjeno da bi rizik bio prevelik.

Od tada je Iran dodatno učvrstio lokacije za koje se vjeruje da kriju visoko obogaćeni uranijum duboko pod zemljom.

Tramp je ranije govorio o složenosti eventualne operacije preuzimanja materijala te je tokom gostovanja na Fox Newsu izrazio sumnju da bi Iranci mogli izvući zakopani uranijum, a da to ne primijete američke obavještajne službe.

- Znamo tačno šta se dešava - rekao je Tramp voditelju Foxa Šonu Henitiju (Sean Hannity) govoreći o lokaciji.

- Niko joj se nije ni približio.“

Ipak, dva izvora smatraju da je upravo javno isticanje uranijuma kao potencijalne mete možda motivisalo Iran da dodatno zaštiti svoje nuklearne kapacitete.

Čak i ako Teheran i Vašington (Washington) postignu konačan sporazum naredne sedmice, očekuju se dodatni tehnički pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Prema navodima CNN-a, uklanjanje uranijuma iz zemlje vjerovatno bi zahtijevalo angažman specijalizovanog mobilnog postrojenja pod nadzorom Nacionalne administracije za nuklearnu sigurnost, smještenog u Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridge u Tenesiju (Tennessee).

Posjeta laboratoriji

Ova televizijska mreža ranije je objavila da su glavni američki pregovarači Džared Kušner (Jared Kushner) i Stiv Vitkof (Steve Witkoff) početkom mjeseca posjetili ovu laboratoriju.

Ipak, čak i najiskusnijim stručnjacima za uklanjanje nuklearnog materijala bio bi potreban značajan period za završetak operacije. Tramp je ranije izjavio da bi samo uklanjanje zaliha trajalo najmanje dvije sedmice.