Mafijaški obračuni potresaju Barselonu: Među žrtvama i mladić iz Beograda

Drskost počinioca koji je likvidaciju izvršio u jutarnjim satima, oko 10.00 sati, dok se u gradu pripremala poseta poglavara Rimokatoličke crkve, ogleda se i u tome što je žrtvi prišao u blizini policijske ispostave u kojoj se nalazi kancelarija policije za izdavanje dokumenata građana, tako da su ga sigurnosne kamere jasno snimile.

Dok je Barselona bila pod pojačanim sigurnosnim mjerama zbog historijske posjete pape Papa Lav XIV, novi mafijaški obračun dogodio se nedaleko od rute kojom je prolazio papamobil. Nepoznatom muškarcu napadač, za kojeg se sumnja da je angažovani ubica, prišao je na ulici i usmrtio ga.

Prema navodima lokalnih policijskih izvora, u Baresloni (Barceloni) traje sukob suprotstavljenih grupa. U proteklih šest dana stradale su dvije osobe, mladić porijeklom sa beogradskog Vračara, kao i muškarac čiji identitet i eventualne veze s kriminalnim klanovima još uvijek nisu utvrđene.

Na snimcima se vidi i da je ubica ispalio jedan hitac, prišao žrtvi, uvjerio se da nepomično leži, a potom se jednako hladnokrvno povukao. Pištolj je pronađen kasnije na jednom autobuskom stajalištu, sakriven ispod kacige. Tu je nađen i mobilni telefon za koji se sumnja da je ubica koristio.

Španski mediji spekulišu o identitetu žrtve - sumnja se da je sam obračun nastavak sukoba balkanskih kriminalnih grupa, primarno kavačke i škaljarske, ali se ne isključuje mogućnost ni da je u pitanju osveta za ubistvo mladića sa Vračara koje se dogodilo prije svega nekoliko dana u istom gradu, kao i mafijaški obračun nekih drugih kriminalnih grupa. Spekuliše se i da je žrtva brat irskog fudbalera i to ne bi bio prvi put da se irska mafija povezuje sa balkanskim grupama.

Rat balkanskih kriminalaca

O tome koliko su se zahuhtali sukobi balkanskih kriminalnih grupa u Kataloniji, možda najbolje govori podatak da se od početka 2026. godine u središtu mafijaških obračuna našlo čak pet mafijaša sa Balkana. Tešku situaciju na ulicama Barselone opisuju naslovima poput "Barselona se kupa u krvi", a porede je sa onom iz osamdesetih godina, kada je katalonska prijestolnica bila stjecište lokalnih suprotstavljenih kriminalnih grupa.

Prije samo mjesec i po dana, u aprilu, ubijen je Krsto Vujović dok je sa suprugom i sinom sjedio na terasi jednog ugostiteljskog lokala u Barseloni. Lokalni mediji su odmah objavili da je srpski državljanin, inače član "škaljarskog klana", bio na meti plaćenika koji je ispalio pet hitaca u njega i pobjegao.

Njegovo ubistvo smatralo se osvetom za ubistvo Filipa Kneževića, kavčanina koji je ubijen prošle godine u julu, dok je izlazio iz zgrade u Barseloni. Njega je u popularnoj četvrti sačekao pucač koji mu je ispalio pet metaka u leđa i jedan u glavu, a potom i pobjegao. Knežević je inače imao krivični dosije i tražili su ga zbog ubistva dvojice "škaljaraca" na Krfu 2020. godine.

Pljačkaške bande

Španski mediji podsjećaju i da je prošle godine u avgustu, takođe u Barseloni, upucan Predrag Vujošević (51), član pljačkaške bande Pink Panteri, koja je "operisala" i u Barseloni u periodu između 2014. i 2015. godine. Na Vujoševića je pucano takođe dok je sjedio u bašti jednog ugostiteljskog lokala.

"El confidencial" podsjeća i da je krajem 2025. godine u Španiji uhapšen Krsto Maroš, "kavčanin" za kog pišu da je u toj kriminalnoj grupi nosio ulogu "čistača", to jest da je uklanjao dokaze i tijela žrtava, a da je svoje utočište u njihovoj državi pronašao i Nikola Džoni Vušović, vođa "vračaraca" koji je takođe u međuvremenu uhapšen.