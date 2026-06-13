Broj stradalih u izraelskim bolnicama premašio 9.000 od početka rata s Iranom

Prema podacima Ministarstva zdravlja Izraela, broj osoba primljenih u izraelske bolnice od početka rata s Iranom porastao je na ukupno 9.162.

Ministarstvo je objavilo nove podatke o stradalima, navodeći da je tokom petka navečer zabilježeno još 10 novih prijema u bolnice.

U izvještaju se navodi i da su zdravstvene ustanove evidentirale ukupno 1.261 stradalu osobu sa sjevernog fronta nakon prekida vatre s Iranom, a povrijeđeni su zbrinuti u različitim medicinskim centrima.

Prijavljene 843 žrtve

Također, izraelske bolnice prijavile su 843 žrtve sa sjevernog fronta od trenutka kada je na snagu stupio prekid vatre s Libanom.

Hezbolah nastavlja odbijati izraelsko napredovanje, što najbolje svjedoče najnovije brojke dolaze u trenutku kada dnevni broj žrtava nastavlja rasti usred tekućih operacija u južnom Libanu.

Operacije se izvode kao odgovor na kontinuiranu izraelsku okupaciju libanske teritorije, izraelske napade na Liban i ponovljena kršenja sporazuma o prekidu vatre.

Ranije ove sedmice, izraelski Kanal 12 opisao je vojnu i terensku situaciju izraelskih snaga u južnom Libanu i duž sjeverne granice kao "izuzetno zabrinjavajuću". Ova medijska kuća je izvijestila da izraelska vojska već trpi značajne gubitke i napomenula da je prethodna sedmica bila među najsmrtonosnijima otkako je prekid vatre stupio na snagu.

Odgovor Irana

Izraelske zdravstvene vlasti su 8. juna prijavile 77 žrtava u jednom danu, dok je Iran odgovorio na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta ciljajući više zračnih baza, a Hezbolah je gađao izraelske nosače municije u Jomoru al-Šakifu (Yohmor al-Shaqifu).

Hezbolahovi FPV dronovi (dronovi s pogledom iz prvog lica) pokazali su se visoko efikasnim na bojnom polju, bilježeći svakodnevne pogotke protiv izraelskih trupa i sredstava. Izraelske bolnice zabilježile su više od 9.160 žrtava od pokretanja rata protiv Irana, usred kontinuiranih sukoba u južnom Libanu.