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OD BALKANA DO KAVKAZA

Kanadski premijer istakao Tursku kao ključnog NATO saveznika: U planu i nova posjeta

Karni je naglasio da su napori na jačanju odnosa već započeti, ali da su još u ranoj fazi

Mark Karni. Platforma X

Z. V.

prije 17 minuta

Kanadski premijer Mark Karni (Carney)  izjavio je u Torontu da je Turska  jedan od ključnih saveznika u NATO-u i važna regionalna sila, najavivši jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

Istakao je da Turska ima značajnu stratešku ulogu u prostoru koji obuhvata Balkan, Bliski istok i Kavkaz, te šire regije.

Prema njegovim riječima, Ankara predstavlja jednog od najvažnijih NATO partnera i ima važnu ulogu u očuvanju regionalne stabilnosti.

Karni je naglasio da su napori na jačanju odnosa već započeti, ali da su još u ranoj fazi, te je najavio i posjetu Turskoj  narednog mjeseca uoči NATO samita 2026. u Ankari, gdje će se razgovarati o sigurnosnim izazovima i transatlantskoj saradnji.

Dodao je da bi kasnije ove godine mogao ponovo posjetiti Tursku, čime je dodatno naglasio interes Kanade za tješnju saradnju s Ankarom u vezi s regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada saveznici u NATO-u nastoje ojačati saradnju zbog promjenjivih sigurnosnih izazova u Evropi, na Bliskom istoku i u susjednim regijama.

Dodatni podsticaj odnosima dvije zemlje stigao je 15. aprila, kada je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) u telefonskom razgovoru pozvao Karnija na predstojeće NATO samite i COP31 u Ankari.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# NATO
# TORONTO
# TURSKA
# KANADA
# MARK CARNEY
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