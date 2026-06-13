Kanadski premijer istakao Tursku kao ključnog NATO saveznika: U planu i nova posjeta

Kanadski premijer Mark Karni (Carney) izjavio je u Torontu da je Turska jedan od ključnih saveznika u NATO-u i važna regionalna sila, najavivši jačanje bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

Istakao je da Turska ima značajnu stratešku ulogu u prostoru koji obuhvata Balkan, Bliski istok i Kavkaz, te šire regije.

Prema njegovim riječima, Ankara predstavlja jednog od najvažnijih NATO partnera i ima važnu ulogu u očuvanju regionalne stabilnosti.

Karni je naglasio da su napori na jačanju odnosa već započeti, ali da su još u ranoj fazi, te je najavio i posjetu Turskoj narednog mjeseca uoči NATO samita 2026. u Ankari, gdje će se razgovarati o sigurnosnim izazovima i transatlantskoj saradnji.