Broj slučajeva ebole u Kongu porastao na 689, do sada 139 smrtnih slučajeva

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) porastao je na 689, uključujući 139 smrtnih slučajeva, navodi se u novom izvještaju o situaciji koji su objavile zdravstvene vlasti te zemlje.

U četvrtak je prijavljeno ukupno 17 novih potvrđenih slučajeva, uključujući pet smrtnih slučajeva, svi u istočnoj provinciji Ituri, navodi se u izvještaju, javlja Xinhua.

Epidemija, uzrokovana sojem virusa ebole Bundibugyo, pogodila je 29 zdravstvenih zona u tri istočne provincije, i to Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Do četvrtka je prijavljeno ukupno 168 sumnjivih slučajeva, uključujući 64 smrtna slučaja.

Izvještaj je također istakao nekoliko operativnih izazova, uključujući nevoljkost da se podvrgnu obdukciji, nedovoljne kapacitete u centrima za liječenje ebole, nedostatak materijala za prevenciju i kontrolu infekcija u Sjevernom Kivuu, slabo izvještavanje o uzbunjenosti u tri provincije i nedostatak sredstava od 21,5 miliona američkih dolara.

Dva smrtna slučaja povezana s ebolom prijavljena su u kampu za interno raseljene osobe u Ituriju, prema izvještaju koji je u četvrtak objavio Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice.

Trenutna epidemija, koju je 15. maja zvanično proglasilo ministarstvo zdravstva DR Konga, 17. je epidemija ebole u zemlji otkako je virus identifikovan 1976. godine.